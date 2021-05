Paszporty możliwości już od 24 maja

Dokument będzie bezpłatny w wersji elektronicznej, jak i papierowej. Kod QR zapewni bezpieczeństwo i autentyczność certyfikatu.

Osoby, które nie mają technicznych możliwości potwierdzenia tożsamości przez internet, będą mogły bezpłatnie uzyskać paszport możliwości w punktach obsługi klienta Centrum Rejestrów za okazaniem dokumentu tożsamości. Na Litwie istnieje 50 oddziałów Centrum.

Do sprawdzenia dokumentu nie będzie potrzebny specjalny sprzęt – znajdujący się w nim kod można zeskanować telefonem lub tabletem. Po zeskanowaniu otrzymanego kodu QR wyświetli się na ekranie kolor zielony lub czerwony (jeśli paszport jest ważny, to zielony, jeśli nie, to czerwony). W razie potrzeby tożsamość osoby można zweryfikować na podstawie dokumentu tożsamości. Paszport szansy będzie zawierał minimalnie wrażliwe dane – tylko te, które są niezbędne do identyfikacji osoby: imię, nazwisko i datę urodzenia.

Paszport możliwości pozwoli biznesowi na większą swobodę działania, a ludziom na szersze korzystanie z usług. Paszport będzie dostępny dla trzech grup osób – dla tych, którzy już zostali zaszczepieni przeciwko koronawirusowi, przechorowały zakażenie wirusem COVID-19 lub uzyskały negatywny wynik testu na obecność wirusa.

Litewski paszport możliwości będzie obowiązywał do momentu, gdy zacznie obowiązywać europejski Cyfrowy Zielony Certyfikat. Wtedy litewski dokument stanie się częścią systemu europejskiego.

Zielony certyfikat będzie ważny we wszystkich państwach członkowskich, a o jego wydanie będą mogli ubiegać się zarówno obywatele UE, jak i osoby, które nie są obywatelami Unii, ale zamieszkują na jej terenie.

Komisja Europejska podkreśliła, że Cyfrowe Zielone Certyfikaty będą uwzględniać tylko szczepienia preparatami zatwierdzonymi przez Europejską Agencję Leków (EMA). Obecnie na terenie Unii dozwolone są cztery szczepionki: Pfizer/BioNTech, Moderna, AstraZenaca oraz Johnson & Johnson.