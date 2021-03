Osoby, które chcą odzyskać podatek VAT z Wielkiej Brytanii, mogą to zrobić tylko do 31 marca.

Umowa o wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej Wielkiej Brytanii przewidywała, że podatek VAT zapłacony na Wyspach w 2020 r. można zwrócić w takim samym trybie, jak przed Brexitem, ale wnioski o zwrot można składać maksymalnie do 31 marca, zamiast do 30 września jak było dotąd. Wnioski mogą składać litewskie spółki i rezydenci fizyczni, którzy zakupili towary lub usługi w Wielkiej Brytanii i zapłacili tam VAT w 2020 r. jeśli w momencie zakupu byli zarejestrowani na Litwie jako podatnicy VAT. Można to zrobić, przesyłając wnioski za pośrednictwem elektronicznego systemu informacji o rejestracji wniosków VMI EPRIS.

Inspekcja Podatkowa przypomina też, że obowiązują limity kwotowe przy zwrocie VAT- minimalna kwota to 50 euro (35 funtów).