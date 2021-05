Opozycja zablokowała prezentację poprawek do budżetu w parlamencie

Były minister zdrowia Aurelijus Veryga powiedział, że nie ma wątpliwości co do kompetencji wiceministra, ale chciałby zobaczyć ministra podczas prezentacji budżetu.

„Prezentacja budżetu to wyjątkowe wydarzenie. Zwykle robią to ministrowie – odpowiadając na pytania, które są naprawdę polityczne i trudne. Spotkaliśmy się we frakcji, wiem, że opinia Partii Pracy jest podobna, prosimy o przerwę i czekamy, że to minister zaprezentuje projekt – powiedział.

Przewodzący obradom Sejmu Jurgis Razma zgodził się na przerwę.

„Nie ma sensu organizować głosowania, powiedzmy tylko, że decyzja o prfzerwie została podjętga w drodze konsensusu, bo jasne jest, że opozycja zdobędzie jedną piątą głosów” – powiedział.