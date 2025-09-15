Operacje lotnicze na krakowskim lotnisku zostały wznowione

Samolot Enter Air lecący z Antalyi w Turcji podczas lądowania na lotnisku Kraków Airport w niedzielę po południu wypadł z pasa startowego i zatrzymał się na pasie zieleni. Wszyscy pasażerowie zostali ewakuowani, nikomu nic się nie stało. Po incydencie port wstrzymał odloty, a rejsy do Krakowa były przekierowywane.

„O godz. 00:40 operacje lotnicze z/do Kraków Airport zostały wznowione. Skutki wielogodzinnego zamknięcie lotniska mogą być odczuwalne dla pasażerów jeszcze w poniedziałek (15 września). Dlatego uprzejmie prosimy, by na bieżąco śledzić informacje podawane przez przewoźników” – napisało w nocy z niedzieli na poniedziałek na platformie X Kraków Airport.

Wcześniej, w oświadczeniu opublikowanym w mediach społecznościowych Linie Enter Air podały, że w Krakowie lądował samolot przewoźnika AirExplore, który wykonywał lot dla Enter Air i „podczas lądowania w bardzo trudnych warunkach pogodowych (ulewny deszcz), zjechał na nieutwardzoną część lotniska poza drogą kołowania”.

Rzecznika prasowa Kraków Airport Monika Chylaszek informowała PAP, że utrudnienia – początkowo szacowane do godz. 18 – potrwają dłużej, nawet kilka kolejnych godzin. Port czekał na przyjazd ciężkiego sprzętu, który wyciągnie samolot na drogę kołowania. Sprzęt był dostarczany z czeskiej Ostrawy.

Według informacji przekazywanych przez Kraków Airport, wiele z zaplanowanych na wieczór lotów ze stolicy Małopolski zostało odwołanych. Wśród nich są rejsy różnych przewoźników m.in. do Londynu, Amsterdamu, Warszawy, Genewy, Antalyi, Amsterdamu, Bolonii, Rzymu, Zurychu, Kopenhagi. Odwołane lub przekierowywane do Katowic i Ostrawy są również loty zaplanowane do Krakowa.

Utrudnienia zaczęły się około godz. 14. Wówczas w związku z tym incydentem lot z Warszawy do Krakowa PLL LOT zawrócił do Warszawy, a z Palermo tymi liniami został przekierowany do Katowic. Odwołane zostały rejsy Warszawa – Kraków i Kraków-Warszawa, a część innych była opóźniona. Również pojedyncze loty innych przewoźników do Krakowa zostały odwołane, niektóe zostały przekierowana do Katowic. Ze stolicy Małopolski zostały odwołane rejsy do Brukseli i Monachium, wiele innych notowało opóźnienia.

Według danych przedstawicieli lotniska, na pokładzie polskiej linii czarterowej znajdowało się ok. 190 osób. Wszyscy pasażerowie zostali ewakuowani i przewiezieni do terminala lotniskowego. Port przekazał, że nie ma osób poszkodowanych.

Enter Air jest największą prywatną linią lotniczą działającą w Polsce. Grupa realizuje połączenia dla polskich i zagranicznych biur podróży, latając w ponad 30 krajach. Przewoźnik posiada siedem stałych baz operacyjnych oraz kilka baz sezonowych. Flota Enter Air składa się z 24 samolotów Boeing 737-800 i 9 Boeingów 737 MAX 8. Enter Air jest także współwłaścicielem szwajcarskiej linii Chair Airlines, która posiada flotę czterech samolotów i ma 51 proc. udziałów spółki Fly4 Airlines Green, świadczącej usługi najmu samolotów z załogami na rzecz przewoźników lotniczych.

Kraków Airport jest drugim lotniskiem w Polsce pod względem liczby obsługiwanych pasażerów i największym portem regionalnym. W zeszłym roku skorzystało z niego blisko 11,1 mln osób, a w tym roku prognozuje osiągnięcie poziomu 13 mln pasażerów. W sierpniu br. po raz pierwszy port przekroczył próg 1,3 mln obsługujących osób w ciągu miesiąca, ustanawiając nowy rekord. Poprzedni – na poziomie 1,279 mln pasażerów – padł w lipcu.