„Omniva” wznawia dostarczanie przesyłek do USA

„Omniva”, wraz z innymi europejskimi firmami kurierskimi, wstrzymała dostarczanie przesyłek do USA pod koniec sierpnia, po wprowadzeniu nowych wymogów dotyczących deklarowania i opłacania ceł również dla przesyłek o małej wartości. W momencie wprowadzenia przepisu w USA nie były jeszcze gotowe odpowiednie przepisy prawne dotyczące deklaracji przesyłek i opłat celnych.

Obecnie, gdy te akty wykonawcze zostały już przyjęte, „Omniva” wdraża wirtualne zautomatyzowane rozwiązanie celne, aby dostosować się do nowych wymogów celnych USA.

Redakcja ZW.LT przypomina, że Poczta Litewska wznowiła usługę wysyłania przesyłek do USA dla klientów biznesowych od 13 października. Obecnie klienci indywidualni mogą wysyłać do USA jedynie dokumenty z punktów pocztowych, wybierając usługę „Bez śledzenia”. Poczta Litewska przewiduje pełne wznowienie wysyłki przesyłek do USA dla klientów indywidualnych do końca tego roku.