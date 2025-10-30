Znad Wilii

„Omniva” ponownie uruchamia wysyłkę paczek do USA dla osób prywatnych

Estońska firma logistyczna „Omniva”, która zarządza siecią paczkomatów na Bałtyku, od czwartku wznowiła wysyłkę paczek do Stanów Zjednoczonych dla klientów prywatnych. Dla firm dostarczanie przesyłek do USA ma zostać przywrócone najpóźniej do 10 listopada.

Usługa została zawieszona od połowy sierpnia z powodu nowych ceł nałożonych przez USA, które wymagały deklaracji i opłacenia opłat celnych nawet dla paczek o małej wartości.

Według firmy, dostarczanie paczek do USA ponownie stało się możliwe po wprowadzeniu w kraju przepisów dotyczących deklarowania paczek i opłat celnych.

„Teraz, gdy te akty wykonawcze weszły w życie, „Omniva” wdraża zautomatyzowane rozwiązanie pośrednictwa celnego, aby dostosować się do nowych wymagań amerykańskiego urzędu celnego” — powiedział w komunikacie Sven Kukemelkas, tymczasowy dyrektor ds. handlowych „Omniva”.

W komunikacie dodano, że trudno dokładnie określić, ile dodatkowych opłat celnych trzeba będzie zapłacić przy wysyłce paczek do USA, ponieważ może to różnić się w zależności od konkretnego przypadku.

Niemniej jednak, paczki wysyłane do 100 dolarów wartości jako prezenty między osobami fizycznymi będą zwolnione z opłat celnych.

