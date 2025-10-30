„Omniva” ponownie uruchamia wysyłkę paczek do USA dla osób prywatnych

Usługa została zawieszona od połowy sierpnia z powodu nowych ceł nałożonych przez USA, które wymagały deklaracji i opłacenia opłat celnych nawet dla paczek o małej wartości.

Według firmy, dostarczanie paczek do USA ponownie stało się możliwe po wprowadzeniu w kraju przepisów dotyczących deklarowania paczek i opłat celnych.

„Teraz, gdy te akty wykonawcze weszły w życie, „Omniva” wdraża zautomatyzowane rozwiązanie pośrednictwa celnego, aby dostosować się do nowych wymagań amerykańskiego urzędu celnego” — powiedział w komunikacie Sven Kukemelkas, tymczasowy dyrektor ds. handlowych „Omniva”.

W komunikacie dodano, że trudno dokładnie określić, ile dodatkowych opłat celnych trzeba będzie zapłacić przy wysyłce paczek do USA, ponieważ może to różnić się w zależności od konkretnego przypadku.

Niemniej jednak, paczki wysyłane do 100 dolarów wartości jako prezenty między osobami fizycznymi będą zwolnione z opłat celnych.