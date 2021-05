Ograniczenia ruchu w Wilnie z powodu Marszu Obrony Rodziny

W sobotę 15 maja odbędzie się „Marsz Obrony Rodziny 2021”. Organizatorzy, czyli na razie mało znany „Ruch Rodziny” (Šeimų sąjūdis) informują, że celem protestu jest wyrażenie woli zachowania tradycyjnej koncepcji rodziny zapisanej w Konstytucji. Na Marsz do stolicy mają się zjechać protestujący z całej Litwy. Według organizatorów do stolicy przyjedzie od 5 do 8 tys. samochodów i autobusów. Może to spowodować utworzenie się w mieście korków.