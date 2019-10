Oficjalne wyniki wyborów parlamentrarnych w Polsce

vdu

W poniedziałek, 14 pażdziernika Państwowa Komisja Wyborcza ogłosiła oficjalne wyniki wyborów. Do Sejmu dostało się pięć ugrupowań:



Prawo i Sprawiedliwość – 235 mandatów

Koalicja Obywatelska – 134 mandaty



Sojusz Lewicy Demokratycznej – 49 mandatów



Polskie Stronnictwo Ludowe – 30 mandatów

Konfederacja Wolność i Niepodległość – 11 mandatów

Jednego przedstawiciela w Sejmie będzie miała także Mniejszość Niemiecka, która uzyskała 32 094 głosy (0,17 proc. w skali kraju). Jako komitet wyborczy wyborców mniejszości narodowej jest on jednak zwolniony z przekroczenia ogólnopolskiego progu wyborczego.

Polacy wybrali również 100 senatorów. Kandydaci z list PiS zdobyli 48 mandatów. Kandydaci Koalicji Obywatelskiej zdobyli 43 mandaty senackie, PSL – trzy, a SLD – dwa. Cztery przypadły kandydatom startującym z własnych komitetów.

Największą liczbę głosów spośród kandydatów ubiegających się o poselski mandat z list Prawa i Sprawiedliwości uzyskali Jarosław Kaczyński, Małgorzata Wassermann i Mateusz Morawiecki. Największe poparcie spośród kandydatów z list Koalicji Obywatelskiej uzyskali Małgorzata Kidawa-Błońska, Borys Budka i Sławomir Nitras.

Z kandydatów startujących z list Sojuszu Lewicy Demokratycznej (Lewica) najlepiej wypadł Adrian Zandberg. Kolejne miejsca zajęli Krzysztof Śmiszek i Małgorzata Sekuła-Szmajdzińska.

W wyborach wzięło udział 18 678 457 osób. To jest 61,74 procent uprawnionych do głosowania. Jest to najwyższa frekwencja wyborcza od 30 lat.