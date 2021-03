Od środy obowiązują nowe, bardziej rygorystyczne zasady przyjeżdżających na Litwę

Test należy przeprowadzić nie wcześniej niż 72 godziny przed przybyciem na Litwę. Narodowe Centrum Zdrowia Publicznego (NVSC )zwraca uwagę, że wyniki serologiczne testów przeciwciał nie są uznawane na Litwie. Podróżni muszą przedstawić dokument potwierdzający wykonanie testu PCR SARS-CoV-2 lub negatywnego testu antygenowego. Obowiązek sprawdzenia, czy pasażerowie posiadają odpowiednie dokumenty będą mieli, przewoźnicy i organizatorzy wycieczek. Bez odpowiedniego dokumentu potwierdzającego negatywny test pasażerowie nie będą wpuszczani na pokład samolotu, promu czy do autobusu autobus.

Minister zdrowia Arūnas Dulkys wyjaśnił, że rząd zdecydował się na dodatkowe obostrzenia z jednej strony z powodu szybkiego rozprzestrzeniania się mutacji wirusa, jak i dlatego, że nie wszyscy robili testy po powrocie na Litwę, chociaż były one obowiązkowe. NVSC apeluje do podróżnych o odpowiedzialną ocenę wymagań obowiązujących na Litwie i umówienie się na testy przed podróżą. Nie tylko przyspieszy to i ułatwi proces kontroli na lotniskach i w portach morskich, ale także zapobiegnie ewentualnemu sprowadzaniu i rozprzestrzenianiu się niebezpiecznych mutacji wirusa na Litwie.

Jeżeli komuś mimo nowych przepisów uda się przybyć na Litwę transportem zbiorowym i w trakcie kontroli osoby te nie przedstawią dokumentu potwierdzającego negatywny wynik testu COVID-19 lub test został wykonany wcześniej niż 72 godziny przed przybyciem zostanie to odnotowane przez odpowiednie służby. W przypadku takich osób może zostać wszczęte dochodzenie w sprawie wykroczeń administracyjnych – ostrzega NVSC. Za naruszenie kwarantanny grozi mandat od 500 do 1500 euro.

Kogo dotyczą wyjątki? Podróżujących własnym pojazdem – badanie będzie można przeprowadzić po przyjeździe na Litwę. Obowiązkowych każdorazowych testów nie będą musieli wykonywać także załogi transportu przewożącego pasażerów na trasach międzynarodowych; osoby w tranzycie przez Litwę; osoby, które chorowały na COVID-19, i diagnoza choroby została potwierdzona na podstawie pozytywnego wyniku testu PCR lub testu antygenowego i nie upłynęło więcej niż 90 dni od zdiagnozowania choroby przed przyjazdem na Litwę; osoby, które zostały zaszczepione szczepionką zarejestrowaną w Unii Europejskiej w ramach programu szczepień; osoby poniżej 16 roku życia.

Litwa umieściła wszystkie kraje świata na liście dotkniętych krajów, więc praktycznie każdy przyjeżdżający na Litwę mjusi mieć wykonany test na koronawirusa. I już po prztyjeździe musi przejść 10-dniową samoizolację.

Przed przybyciem na Litwę wszystkie osoby muszą zarejestrować się na stronie internetowej Narodowego Centrum Zdrowia Publicznego (NVSC) (https://keleiviams.nvsc.lt/lt/form), wypełniając formularz elektroniczny. Po rejestracji otrzymają potwierdzenie (kod QR).), który muszą okazać przewoźnikowi. W przypadku podróży własnym pojazdem mogą zarejestrować się w momencie przekraczania granicy i okazać uzyskany kod QR służbie granicznej.

Na podst. lrytas.lt, BNS