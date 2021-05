Od poniedziałku paszport covidowy. Jak to będzie działać?

Paszport możliwości będzie dokumentem poświadczającym, że posiadająca go osoba została już zaszczepiona na koronawirusa, przechorowała go albo wykonała testy na to, że nie jest nim zakażona. Będzie on udostępniany w formie elektronicznego kodu QR.

Posiadacze paszportu będą mogli korzystać z wielu przywilejów w porównaniu z osobami niezaszczepionymi. Paszport możliwości będzie mógł otrzymać każdy obywatel Litwy powyżej 16. roku życia. Osoby do 16. roku życia odpowiedni kod QR otrzymają bez żadnych wcześniejszych czynności.

Po otwarciu strony internetowej gpasas.lt. trzeba będzie potwierdzić swoją tożsamość, podobnie jak w przypadku innych usług Rządowej Bramki Elektronicznej czy też korzystając z usług bankowości internetowej. Następnie otrzymany kod QR można zapisać na smartfonie lub wydrukować. Dokument będzie powiązany z systemem e.sveikata, gdzie są wszystkie dane o szczepieniach.

Osoby, które już chorowały na COVID-19, będą musiały ten fakt potwierdzić wykonując test PCR lub test antygenowy. Paszport możliwości można otrzymać najpóźniej 180 dni od pozytywnego wyniku takiego testu.

Osoby, które nie używają smartfonów czy też są w starszym wieku mogą poprosić kogoś o jego wydrukowanie.

Kod QR ważny jest tylko tydzień, dlatego trzeba będzie odświeżać go co 7 dni.

„Stan ludzi szybko się zmienia, szczepienia następują szybko – niektórzy otrzymają drugą dawkę szczepionki, niektórzy – pierwszą, jak na razie jest to kwestia techniczna, o której należy pamiętać” – powiedziała minister gospodarki i innowacji A. Armonaitė.

Ministerstwo Gospodarki i Innowacji szacuje, że na początku czerwca prawie 1,5 mln. mieszkańców będzie mogło korzystać z paszportu covidowego bez dodatkowych testów.

Dla biznesu

Została także przewidziana dodatkowa możliwość sprawdzenia daty ważności kodu QR. Będą ją mogli sprawdzać restauratorzy czy organizatorzy różnych wydarzeń i imprez.

Według minister po wejściu na stronę paszportu będzie można wejść do specjalnej zakładki, gdzie po naciśnięciu specjalnego przycisku „sprawdź” na telefonie pojawi się specjalny skaner, którym będzie można zeskanować kod QR pokazany przez klienta.

„Jeśli pokaże się zielony kolor to wszystko jest w porządku, idziemy dalej, jeśli czerwony to niestety oznacza, że ​​paszport możliwości jest nieważny.

Należy liczyć się także z tym, że np. przy wejściu do baru nie wystarczy pokazanie kodu QR w telefonie – obsługa może zażądać dowodu osobistego potwierdzającego właściciela kodu.

Paszport daje możliwość pobytu w restauracjach, kawiarniach i innych placówkach gastronomicznych do udziału w imprezach w pomieszczeniach zamkniętych. W takich imprezach maksymalna liczba uczestników z paszportem możliwości będzie mogła wynosić do 500 osób, ale nie mogą oni zajmować więcej niż trzy czwarte miejsc i 2000 na zewnątrz. Bilety na wydarzenia będą musiały być sprzedawane online lub uczestnicy muszą być rejestrowani, maski będą obowiązkowe dla wszystkich uczestników.

Paszport możliwości pozwoli na odwiedzanie obiektach sportowo-rekreacyjnych, takich jak bilard, kręgielnie, pokoje zagadek (pabėgimo kambariai), kluby gier planszowych, a także różne zajęcia na świeżym powietrzu

Kasyna, kluby sportowe, sauny, baseny będą mogły działać bez ograniczania liczby odwiedzających, jeśli będą przyjmować tylko osoby z paszportami covidowymi. Dotyczy to również imprez czy uroczystości w gospodarstwach agroturystycznych.

Na razie tylko kluby nocne nie będą mogły działać w sektorze rozrywki.

Na podst. sm.lt, BNS