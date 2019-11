Od 11 listopada obywatele Polski będą podróżować do USA bez wiz

vdu

„Pani ambasador poinformowała mnie, że dzisiaj w Waszyngtonie zostanie ogłoszony oficjalnie komunikat o tym, że Polska została przyjęta do programu bezwizowego. Bezwizowa możliwość podróżowania do Stanów Zjednoczonych na okres do 90 dni w celach turystycznych i w celach biznesowych będzie możliwa od 11 listopada tego roku, a więc dosłownie za kilka dni” – powiedział prezydent Andrzej Duda po spotkaniu z Ambasador USA w Polsce Georgette Mosbacher.

– Bardzo serdecznie dziękuję prezydentowi Donaldowi Trumpowi, który rok temu obiecał mi, że Polska zostanie przyjęta do programu bezwizowego na pewno przed końcem jego pierwszej kadencji. Bardzo dziękuję Pani Ambasador za zaangażowanie i za bardzo poważne potraktowanie tej sprawy, ale dziękuję także wszystkim moim rodakom, którzy się w tę sprawę zaangażowali – mówił Andrzej Duda na briefingu w Pałacu Prezydenckim.

Żródło: prezydent.pl