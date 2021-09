Obostrzenia w sprawie maseczek mogą powrócić

Jednocześnie minister Arūnas Dulkys poinformował, że cały gabinet jednogłośnie popiera propozycję zaostrzenia przepisów dotyczących noszenia maseczek. Rząd planuje ponowne wprowadzenie obowiązku noszenia maseczek przez wszystkie osoby przebywające w zamkniętych pomieszczeniach.

„Status naszego dzisiejszego spotkania był nieformalny. Chcieliśmy wymienić się pomysłami, zobaczyć, w jakim kierunku zmierzamy. W sprawie maseczek cały gabinet zgodził się, że należy zaostrzyć przepisy. Rozmawiano również o zdalnej pracy. W przyszłą środę sprawdzimy z prawnikami, czy powinno to być w kontekście sytuacji nadzwyczajnej, czy w kontekście kwarantanny” – powiedział A. Dulkys.

Pytany, czy w przypadku powrotu obowiązku noszenia maseczek, np. w kinach, widzowie będą znowuż oglądać filmy bez popcornu, minister zapewnił, że „nie zamierzamy po raz drugi zabijać kina”.



Do następnej środy rząd przeprowadzi również konsultacje z epidemiologami na temat tego, czy sektor publiczny powinien powrócić do pracy na odległość.



Jak zauważył A. Dulkys, padły również propozycje skrócenia izolacji po kontakcie z chorym na koronawirusa. Izolacja zostałaby skrócona do dziesięciu dni zamiast obecnych 14 dni. Dotyczyłoby to wszystkich ludzi, ale głównym motywem zmian jest zapewnienie sprawnego przebiegu edukacji w szkołach.

Minister zdrowia wyjaśnił, że system, w ramach którego nowe ograniczenia wejdą w życie – stan elstremalny lub kwarantanna – określi, kto będzie musiał wziąć odpowiedzialność za nieprzestrzeganie przepisów. W przypadku systemu kwarantanny to osoba fizyczna ponosi odpowiedzialność za naruszenia.

„Moim zdaniem odpowiedzialność jednostki za złamanie zasad jest bardzo ważnym czynnikiem, który znacznie bardziej motywuje do przestrzegania przepisów. Bo po co przestrzegać zasad, jeśli za twoje zachowanie ktoś inny zostanie ukarany?” – stwierdziła, jak donoszą media, premier Ingrida Šimonytė na posiedzeniu Rady Ministrów.



Na podst. lrytas.lt