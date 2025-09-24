NVSC: zbliża się sezon na grypę i COVID-19

Dwie osoby, które zmarły na COVID-19, należały do grup wiekowych 20–29 oraz 50–56 lat, a dwie pozostałe miały ponad 80 lat.

Według NVSC, zwykle wzrost zachorowań na ostre infekcje górnych dróg oddechowych zaczyna się na jesieni, więc bieżący rok nie odbiega od poprzednich – ogólny wskaźnik zachorowań pozostaje podobny do ubiegłych sezonów.

W ubiegłym tygodniu ogólny wskaźnik zachorowalności na Litwie wynosił 1113 przypadków na 100 tys. mieszkańców.

Poziom epidemiczny zachorowalności osiągnięto w rejonie janowskim i Wisagini.

„Szczepienia przeciwko sezonowej grypie pozostają jedną z najbardziej ekonomicznie efektywnych metod ochrony zdrowia publicznego. Szczepienia pomagają nie tylko unikać ciężkich form choroby i powikłań, ale również zmniejszają liczbę wizyt u lekarzy, dni straconych w pracy oraz częstotliwość stosowania antybiotyków” – zaznaczono w komunikacie NVSC.

Centrum poinformowało, że wirusy grypy i COVID-19 mutują, dlatego nawet po przebyciu tych chorób lub zaszczepieniu się w poprzednich latach, ochrona utrzymuje się tylko przez ograniczony czas.

„Dlatego coroczna szczepionka pozostaje główną metodą zapobiegania. Odporność po szczepieniu rozwija się średnio w ciągu 10–14 dni i zazwyczaj trwa około sześciu miesięcy” – podano w komunikacie.

Sezon grypowy zazwyczaj zaczyna się pod koniec września lub na początku października.