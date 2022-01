Nowe szczepionki przeciw Covid-19?

Eksperci ze Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) ostrzegli we wtorek, że dodatkowa dawka szczepionki nie jest realną strategią ochrony przed pojawiającymi się odmianami koronawirusa i wezwali do opracowania nowych szczepionek, które lepiej chronią przed rozprzestrzenianiem wirusa.

„Istnieje potrzeba… szczepionek COVID-19, które są bardzo skuteczne w ochronie nie tylko przed ciężką chorobą i śmiercią, ale także przed zakażeniem i rozprzestrzenianiem” – powiedziała w oświadczeniu Techniczna Grupa Doradcza WHO ds. Szczepionek COVID-19.

„Dopóki takie szczepionki nie staną się dostępne, a wirus SARS-CoV-2 będzie nadal ewoluował, może być konieczna aktualizacja obecnych szczepionek COVID-19, aby zapewnić, że nadal zapewniają zalecany przez WHO poziom ochrony przed zakażeniami, które mają wpływ na rozwój nowych odmian koronawirusa w tym Omikron i przyszłe odmiany” – stwierdza.