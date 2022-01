Nie żyje Jadwiga Podmostko

Pani Jadwiga pracowała w dzienniku „Kurier Wileński” od dziesięcioleci. Jako dziennikarka pracowała tam przez 30 lat. Następnie przez kilka lat była redaktorką naczelną tygodnika „Przyjaźń”. Gdy wróciła do pracy w dzienniku „Kurier Wileński” pracowała tam do ostatniej chwili.



Pani Jadwiga była również redaktorką i wydawczynią „Kalendarza Rodziny Wileńskiej”. Wydanie to cieszyło się ogromną popularnością w Wilnie i na Wileńszczyźnie niemal przez prawie 30 lat.

Radio „Znad Wilii” składa kondolencje rodzinie i bliskim zmarłej.

O śmierci poinformowała redakcja Wilnoteki.