Narzędzie VMI będzie ostrzegało firmy o ryzyku niewypłacalności

Ocena zostanie przeprowadzona z wykorzystaniem informacji dotyczących podatku dochodowego, deklaracji podatku od wartości dodanej (VAT), sprawozdań finansowych, a także danych dostarczonych VMI przez inne podmioty.

„APS startuje 17 lipca. Do tego czasu VMI oszacuje nieco ponad 50 tys. danych finansowych zadeklarowanych przez firmy i dostarczone przez inne podmioty. Za pomocą metod statystycznych zostaną one wykorzystane do identyfikacji tych firm, które mogą być zagrożone niewypłacalnością ”- powiedziała Irina Gavrilova, dyrektor Departamentu Administracji Zaległościami VMI.

Na podst. BNS, Verslo žinios