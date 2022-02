Najnowsze informacje o zakażeniach COVID-19

Pięciu zmarłych zostało w pełni zaszczepionych przeciwko koronawirusowi.

Szpitale obecnie leczą 1402 pacjentów z COVID-19, kilkadziesiąt więcej niż dzień temu, 83 z nich jest w trakcie resuscytacji.

W ostatnim dniu w kraju wykonano 30,1 tys. testów molekularnych (PCR) i 2,5 tys. testów antygenowych z powodu podejrzenia na koronawirusa.

Liczba nowych przypadków koronawirusa w ciągu 14 dni to 100 tys. ludności stale rośnie do 4468,9 przypadków. Wskaźnik siedmiodniowych pozytywnych testów diagnostycznych również wzrasta do 43,2 proc.

Od początku pandemii 714,2 tys. osób na Litwie zaraziło się tą chorobą zakaźną. Zginęło od niej ponad 7,9 tys. osób.