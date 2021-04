Na punkach kontrolnych na granicach Wilna znów tworzą się ogromne kolejki

Na świąteczny długi weekend przygotowują się też policjanci i zapowiadają wzmocnioną kontrolę ruchu między samorządami. Przy wyjazdach i wjazdach do miast zainstalowano mobilne i stacjonarne punkty kontroli ruchu. Tak jak przed tygodniem spowodowało to długie kolejki samochodów do punktów kontroli.