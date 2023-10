Na Litwę ma powrócić dzisiaj 35 osób z Izraela. Wieczorem samolot wyląduje w Szawlach

Z Antalyi samolot ma wystartować ok. godz. 14, na Litwie prawdopodobnie wyląduje ok. godz. 19. Według Narodowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Izraelu nie ma już obywateli Litwy, którzy chcieliby ewakuować się z Izraela do Turcji.

Natomiast zdaniem przedstawicielki Ministerstwa Spraw Zagranicznych Pauliny Levickytė z Antalyi do Szawli może przylecieć jeszcze mniej Litwinów niż się zapowiada:

„Nie jest jeszcze jasne, czy wszyscy polecą. Zdarza się, że w ostatniej chwili zmieniają zdanie, bo lot samolotu „Spartan” jest bardzo długi” – powiedziała agencji BNS Levickytė. Według niej to właśnie z tego powodu tylko 35 z 95 obywateli Litwy, którzy zostali ewakuowani z Izraela do Turcji w tym tygodniu, wyraziło chęć powrotu z Turcji samolotem wojskowym.

Narodowe Centrum Zarządzania Kryzysowego zaznacza, że Litwini pozostający w Izraelu mogą zwrócić się o pomoc do tamtejszej Ambasady Litwy, która będzie w stanie udzielić informacji o planowanych lotach. Obecnie loty ewakuacyjne planują m.in. Łotwa, Belgia.

W piątek wieczorem, podczas trzeciego lotu ewakuacyjnego, litewski samolot wojskowy „Spartan” przewiózł 24 pasażerów z Izraela do Turcji.

„Spartan” wykonał swój pierwszy lot ewakuacyjny w środę, kiedy to 29 pasażerów zostało przetransportowanych do Antalyi z Tel Awiwu, podczas gdy 42 osoby zostały przewiezione z Izraela do Turcji drugim lotem w piątek wieczorem.

Załoga „Spartana” na w Turcji pełnić służbę do 15 października na wypadek, gdyby trzeba było ewakuować więcej ludzi.