Muzyczna kulminacja lata w Jaszunach

Publiczność usłyszy znakomitych solistów – wiolonczelistę Gaudasa Pauliusa Krištaponisa, oboistę Viktorasa Palejusa oraz harfistkę Joanę Daunytė. Koncert symbolicznie nawiąże do wydarzenia inaugurującego tegoroczną edycję festiwalu – 150. rocznicy urodzin Mikalojusa Konstantinasa Čiurlionisa – poprzez wykonanie jego uwertury „Kęstutis”.
W programie znajdą się również wirtuozowskie kompozycje na solistów i orkiestrę. Zwieńczeniem koncertu będzie wyjątkowa niespodzianka dla melomanów – orkiestrowa transkrypcja słynnej „Rapsodii węgierskiej nr 2 c-moll” Ferenca Liszta.