Muzeum Adama Mickiewicza w Wilnie zaprasza do udziału w konkursie poetyckim

Konkurs skierowany jest do wszystkich, którzy w poezji odnajdują radość życia. Uczestnicy mogą przesyłać swoje utwory w języku litewskim lub polskim – bez ograniczeń tematycznych i gatunkowych. Długość pracy nie powinna przekraczać jednej strony wydruku komputerowego.

Prace konkursowe należy przesłać do 19 listopada 2025 roku na adres: [email protected]. W zgłoszeniu należy podać: imię, nazwisko, wiek, numer telefonu oraz adres e-mail.

Ogłoszenie wyników odbędzie się 17 grudnia 2025 roku o godz. 17:00 w dawnej Kawiarni Małej Auli Uniwersytetu Wileńskiego (ul. Universiteto 3, Wilno). Laureaci otrzymają dyplomy i upominki.

Uczestnicy (lub ich pełnoletni przedstawiciele) wyrażają zgodę na publikację utworów i zdjęć w przestrzeni publicznej.

Więcej informacji: [email protected]

Organizatorzy:

Muzeum Adama Mickiewicza (Muzeum Uniwersytetu Wileńskiego)

Centrum Polonistyczne Uniwersytetu Wileńskiego