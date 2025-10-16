Znad Wilii

Muzeum Adama Mickiewicza w Wilnie zaprasza do udziału w konkursie poetyckim

W 1817 roku na Uniwersytecie Wileńskim powstało tajne stowarzyszenie studenckie – Towarzystwo Filomatów. Jego członkowie dążyli do samokształcenia i doskonalenia moralnego, a wśród założycieli znaleźli się m.in. bliscy przyjaciele: Adam Mickiewicz i Tomasz Zan. Z okazji 170. rocznicy śmierci Adama Mickiewicza i Tomasza Zana Muzeum Adama Mickiewicza oraz Centrum Polonistyczne Uniwersytetu Wileńskiego zapraszają do udziału w Konkursie Poetyckim „Czym jest me życie? Ach, jedną chwilką!”.

Konkurs skierowany jest do wszystkich, którzy w poezji odnajdują radość życia. Uczestnicy mogą przesyłać swoje utwory w języku litewskim lub polskim – bez ograniczeń tematycznych i gatunkowych. Długość pracy nie powinna przekraczać jednej strony wydruku komputerowego.

Prace konkursowe należy przesłać do 19 listopada 2025 roku na adres: [email protected]. W zgłoszeniu należy podać: imię, nazwisko, wiek, numer telefonu oraz adres e-mail.

Ogłoszenie wyników odbędzie się 17 grudnia 2025 roku o godz. 17:00 w dawnej Kawiarni Małej Auli Uniwersytetu Wileńskiego (ul. Universiteto 3, Wilno). Laureaci otrzymają dyplomy i upominki.

Uczestnicy (lub ich pełnoletni przedstawiciele) wyrażają zgodę na publikację utworów i zdjęć w przestrzeni publicznej.

Więcej informacji: [email protected]

Organizatorzy:
Muzeum Adama Mickiewicza (Muzeum Uniwersytetu Wileńskiego)
Centrum Polonistyczne Uniwersytetu Wileńskiego

