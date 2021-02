Minister uważa, że możliwe jest wcześniejsze otwarcie szkół początkowych

„W samorządach, w których sytuacja epidemologiczna jest lepsza niż w innych rejonach, można pozwolić uczniom szkół początkowych na powrót do szkół wcześniej niż w całym kraju – uważa minister J. Šiugždinienė.

„Mówimy o „bańkach”, nadal potrzebujemy opinii ekspertów, ale myślę, że jest to możliwa opcja. Mogą pojawić się zastrzeżenia co do równości szans, ale moim głównym celem jest jak najszybszy powrót dzieci do szkoły. „Bańka jest jedną z opcji” – powiedziała we wtorek minister w radiu LRT.

J. Šiugždinienė twierdziła wcześniej, że jest przekonana, iż uczniowie szkół początkowych mogliby wrócić do szkół pod koniec lutego, od razu po feriach, ale tylko wtedy, gdy zachorowalność na COVID-19 nie przekroczy 200 przypadków na 100 tys. mieszkańców, a odsetek pozytywnych testów będzie mniejszy niż 10 procent.

Zdaniem pani minister, jeśli w niektórych samorządach kraju wskaźnik ten zostanie osiągnięty wcześniej, to będzie można rozważyć wcześniejszy powrót uczniów do szkół początkowych.

„Można mówić, że wtedy powstaną nierówne warunki nauki. W jednych samorządach możliwy jest powrót, w innych powrót nie byłby możliwy, ale wydaje mi się, że jeśli gdzieś jest to możliwe, konieczny jest powrót do szkół” – twierdzi J. Šiugždinienė.

Minister podkreśliła też, że kolejnym ważnym kryterium, jeśli chodzi o powrót uczniów do szkół jest szczepienie nauczycieli przedszkoli i szkół początkowych. Oczekuje się, że ci nauczyciele zostaną zaszczepieni w lutym.

Stwierdziła też, że nie ma dokładnych informacji na temat tego ilu nauczycieli zaszczepiło się do tej pory. Według J. Šiugždinienė obecnie są oni testowani na to, czy chorowali już czy też nie. Ozdrowieńcy nie będą szczepieni.

Rząd zezwolił uczniom szkół początkowych, którzy nie mają możliwości albo mają trudności z nauką w domu, na powrót do szkoły od 21 stycznia.