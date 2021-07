Minister Dulkys: aby uzyskać zbiorową odporność jesienią, musimy szczepić 7 tys. osób dziennie

Aby osiągnąć wysoki wskaźnik szczepień i uzyskać zbiorową odporność w ciągu nadchodzącego roku szkolnego, powinniśmy codziennie szczepić średnio co najmniej 7 tys. osób dziennie. Musimy się na tym skupić, bo jak będzie ich coraz mniej, to jesienią takiej masy krytycznej nie będzie” – powiedział minister na konferencji prasowej w rządzie w środę.

Unia Europejska wyznaczyła sobie cel zaszczepienia 70 proc. populacji do połowy lata. Prezydent Gitanas Nausėda na początku roku stwierdził, że Litwa ten cel powinna osiągnąć do 6 lipca, ale w ostatnim czasie tempo szczepień spadło. Dziś zaszczepionych na Litwie jest 47,1 procent.

Prezydent wzywa Ministerstwo Zdrowia i rząd do skupienia wysiłków na informowaniu osób sceptycznie nastawionych do szczepień, zaś premier Ingrida Šimonytė twierdzi, że zrobi wszystko, aby do jesieni uzyskano zbiorową odporność na COVID-19 na Litwie. Premier uważa, że jeśli tak się nie stanie to jesienią będziemy mieli nową falę zakażeń i zachorowań.