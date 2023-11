„Mazurka Dąbrowskiego” można zaśpiewać w każdym zakątku świata. 11 listopada Święto Niepodległości Polski

O akcji „Niepodległa do Hymnu” rozmawialiśmy z Wojciechem Kirejczykiem, dyrektorem biura „Niepodległa”.

To już 6. odsłona akcji „Niepodległa do Hymnu”. Od 2018 r. na mapę akcji regularnie wpisuje się około 1000 podmiotów, które zorganizowały już wspólne śpiewanie na 6 kontynentach.

Dyrektor Biura „Niepodległa” Wojciech Kirejczyk wskazał, że „najbardziej szeroką akcją prowadzoną przez Biuro +Niepodległa+ jest akcja +Niepodległa do Hymnu+”. „Już od 2018 roku, od roku 100-lecia odzyskania, zapraszamy wszystkich Polaków, niezależnie od wieku, płci, miejsca zamieszkania – w kraju czy za granicą, do tego, żeby w takim symboliczny sposób połączyć się z rodakami i zaśpiewać Mazurek Dąbrowskiego w samo południe w Święto Niepodległości”.

Jak zaznacza z kolei minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego prof. Piotr Gliński Święto Niepodległości „to radosne, rodzinne świętowanie rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę”. „Rocznicy, która we wszystkich badaniach społecznych, badaniach opinii publicznej jest uznawana za największe zwycięstwo i powód do dumy przez Polaków”.

Aby wziąć udział w akcji „Niepodległa do Hymnu” należy zaplanować wspólne śpiewanie, dodać wydarzenie na mapę za pomocą formularza online i 11 listopada 2023 o 12:00 zaśpiewać razem 4 zwrotki Mazurka Dąbrowskiego. Może się to odbyć podczas oficjalnych uroczystości państwowych, jak i podczas wydarzeń lokalnych w kraju i za granicą, które radośnie obchodzą Święto Niepodległości. W poprzednich latach śpiewały z nami morsy podczas kąpieli w jeziorze Dywity, wędrowcy na szczycie Śnieżki, sportowcy i kibice na meczach siatkówki w kolejce PlusLigi, jak i goście wielu imprez i festynów na rynkach polskich miast i miasteczek.

Hymn zabrzmi też w polskich szkołach na całym świecie

Równolegle do akcji „Niepodległa do Hymnu” odbędzie się akcja „Szkoła do Hymnu”. Tym razem odbędzie się w piątek, czyli ostatni dzień roboczy przed Narodowym Świętem Niepodległości. O symbolicznej godzinie 11:11 ucznowie wraz z nauczycielami mogą wspólnie zaśpiewać „Mazurka Dąbrowskiego.

Polskie szkoły za granicą zainteresowane włączeniem się do akcji „Szkoła do hymnu” proszone są o wypełnienie ankiety dostępnej na stronie Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą do środy 9 listopada do godz. 23:59 czasu polskiego. Więcej informacji tutaj: https://www.orpeg.pl/szkola-do-hymnu-zapraszamy-do-wspolnego-odspiewania-mazurka-dabrowskiego-2/