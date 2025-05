Lufthansa i Wizzair odwołują kolejne loty do Izraela

Grupa Lufthansa poinformowała w poniedziałek, że przedłuża odwołanie lotów do Izraela do niedzieli. Węgierski Wizzair, który lata również z Izraela do Polski, przekazał, że wstrzymuje swoje rejsy do czwartku. Obie linie już wcześniej anulowały loty w reakcji na atak rakietowy na lotnisko Ben Guriona.