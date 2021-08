Litwa stawia warunki rozpoczęcia dialogu z Białorusią

„Stawiamy warunki wstępne – powstrzymania napływu migrantów. Musi również ustąpić Łukaszenko i ogłosić nowe wybory, ale o tym będziemy mogli porozmawiać później ”- powiedział G. Landsbergis dziennikarzom w Sejmie we wtorek.

Minister mówił o tym po tym, jak nieuznawany przez Zachód prezydent Białorusi Alaksandr Łukaszenka oświadczył, że Mińsk jest gotowy do wznowienia dialogu z Wilnem, ale bez żadnych warunków wstępnych.

Łukaszenko powiedział także w poniedziałek na konferencji prasowej, że może „wkrótce” opuścić urząd prezydenta.

Szef litewskiej dyplomacji stwierdził, że wątpi w szczerość nieuznanego przywódcy sąsiada.

„Jeśli o tym mówi białoruska opozycja – o usunięciu z urzędu i o przeprowadzeniu nowych, uznanych na arenie międzynarodowej wyborów, to jest to zrozumiałe, ale jeśli jest to symulacja działań poprzez powołanie rady i stanie na jej czele, a więc de facto dalsze kontrolowanie państwa, wtedy nie ma dyskusji ”- stwierdził G. Landsbergis.

Podkreślił, że Unia Europejska musi nadal stać na stanowisku, że „dopóki Łukaszenko będzie u władzy, nie uzna go”.