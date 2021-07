Litwa i Hiszpania będą dążyć do ściślejszej współpracy w dziedzinie bezpieczeństwa i energii

„Hiszpania jest wspaniałym przyjacielem i partnerem Litwy. Pierwsza myśl, jaka przychodzi mi do głowy, to nasza współpraca w dziedzinie bezpieczeństwa i obrony. Nie możemy zapominać o misji policji powietrznej w Szawlach, ale także o obecności wojsk hiszpańskich na Łotwie. Bardzo doceniamy to wsparcie i bardzo się cieszymy, że czujemy wsparcie krajów, które mogą wydawać się odległe geograficznie, ale które bardzo dobrze rozumieją wyzwania geopolityczne stojące przed naszym regionem” – powiedziała I. Šimonytė podczas konferencji prasowej.

P. Sanchez podkreślił współpracę krajów w zakresie cyberbezpieczeństwa i obrony, mówiąc, że jego kraj „bardzo poważnie” podchodzi do swojego wkładu w ochronę wschodniej granicy (UE).

„Obecność Hiszpanii na Litwie to jasna i długofalowa współpraca. Naprawdę chcemy pomóc chronić terytorium Litwy naszymi siłami, zwłaszcza w zakresie policji powietrznej w krajach bałtyckich ”- powiedział P. Sanchez.

Pan Sanchez stwierdził również, że Hiszpania doskonale zdaje sobie sprawę z trudności, z jakimi boryka się Litwa w obliczu kryzysu migracyjnego.

„My też mamy również problemy z krajami spoza UE i odczuwamy presję migracyjną. Bardzo ważne jest, aby porozumienie w sprawie azylu i migracji działało na szczeblu europejskim. Tylko przy równym traktowaniu tego problemu przez wszystkich możemy rozwiązać ten problem na szczeblu europejskim” – powiedział premier Hiszpanii.

Premier Hiszpanii podkreślił też znaczenie Partnerstwa Wschodniego, podkreślając jednocześnie, że Litwa popiera program Partnerstwa Południowego, który jest ważny dla Hiszpanii.