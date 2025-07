Litewski prezydent reaguje na kontrowersje wokół Cichanouskiego

– „Zawsze jesteśmy gotowi przyjmować narody uciekające przed prześladowaniami politycznymi, ale przede wszystkim kierujemy się własnym interesem narodowego bezpieczeństwa. W moim odczuciu to sprawa bezpieczeństwa i naprawdę nie pozwolimy na żadne improwizacje” – powiedział prezydent Nausėda.

Apel o rozwagę

Choć prezydent nie pozostawił wątpliwości co do stanowiska państwa, jednocześnie apelował o spokojne podejście do sprawy i powściągliwość w reakcjach:

– „Zrozummy jego sytuację. Starajmy się ocenić wszystko trzeźwo i nie organizujmy od razu zmasowanego ataku na tę ideę” – zaznaczył.

Przypomniał, że Cichanouski, który chciał kandydować w wyborach prezydenckich na Białorusi w 2020 roku, spędził ponad pięć lat w więzieniu w bardzo trudnych warunkach:

– „Bierzmy pod uwagę, że ten człowiek przez ostatnie lata siedział w ciemnym więzieniu w strasznych warunkach i może mieć nieco inne wyobrażenie o aktualnych realiach” – powiedział prezydent.

– „Nigdy nie zgodzę się, by na Litwie tworzono jakiekolwiek ‘wyspy’. W różnych okresach niepodległości były próby tworzenia autonomii – i nic z tego nie wyszło. Uważam, że najlepszym rozwiązaniem jest Litwa jako państwo zjednoczone i jedność samych Litwinów” – dodał.

Spór wokół wypowiedzi Cichanouskiego

Siarhiej Cichanouski, który w czerwcu został warunkowo zwolniony z białoruskiego więzienia, w jednym z programów opublikowanych na YouTube stwierdził, że skoro nie udało się obalić reżimu Aleksandra Łukaszenki, Białorusini mieszkający poza ojczyzną mogliby tworzyć „wyspy autonomii”.

We wtorek na te słowa zareagowało biuro opozycyjnej liderki Swiatłany Cichanouskiej, która obecnie przebywa na Litwie. Kierownik działu stosunków międzynarodowych Dzianis Kučynski wydał oświadczenie, w którym jednoznacznie zdementował sugestie o rzekomych planach tworzenia autonomicznych struktur na terytorium Litwy. Podkreślił, że celem Białorusinów pozostaje powrót do wolnej ojczyzny, a nie budowanie quasi-państw na emigracji.

Tło polityczne

46-letni Siarhiej Cichanouski został aresztowany w 2020 roku, na kilka tygodni przed wyborami prezydenckimi, w których planował wystartować przeciwko Łukaszence. W jego miejsce do walki o najwyższy urząd w państwie stanęła żona, Swiatłana Cichanouska, która po wyborach – uznanych przez wielu za sfałszowane – wyemigrowała na Litwę i stała się symboliczną liderką białoruskiej opozycji.

Siarhiej został skazany na 18 lat pozbawienia wolności za „organizowanie zamieszek” i „szerzenie nienawiści”, a później doszło jeszcze 18 miesięcy za „nieposłuszeństwo”. W czerwcu 2024 roku opuścił więzienie, lecz jego zdrowie i kondycja psychiczna są wciąż przedmiotem troski środowiska demokratycznego.

Po wyjściu na wolność zadeklarował, że to jego żona Swiatłana pozostaje liderką opozycji.