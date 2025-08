Leon XIV papieżem młodzieży

Msza na zakończenie Jubileuszu Młodzieży rozpocznie się na Tor Vergata o 9 rano. Na to największe wydarzenie Roku Świętego przybyli pielgrzymi ze 146 krajów; ponad dwie trzecie z krajów europejskich. Jest około 20 tysięcy Polaków.

Leon XIV został w sobotni wieczór entuzjastycznie powitany przez młodzież, która długo wiwatowała na jego cześć. Chwile radości przeplatały się z momentami głębokiej refleksji i modlitewnego skupienia.

Jak się zauważa, papież Prevost po ojcowsku pożegnał się po godzinie 22 z uczestnikami czuwania mówiąc:

– Proszę was, odpocznijcie, spotykamy się jutro rano na Mszy świętej.

Pożegnano go długimi okrzykami: „Papa Leone”.

Niedzielna włoska prasa zwróciła uwagę na euforię, z jaką został przyjęty Leon XVI, wybrany na papieża 8 maja, niecałe sto dni temu.

W komentarzach wiele jest nawiązań do Światowych Dni Młodzieży z Janem Pawłem II w 2000 roku w tym samym miejscu.

„La Repubblica” podkreśliła, że w sobotę entuzjazm był taki sam, jak ćwierć wieku temu podczas spotkania z polskim papieżem, wtedy już 80-letnim i chorym.

„Ale na tych samych błoniach wszystko się zmieniło. Wtedy nie było portali społecznościowych, a 11 września 2001 roku dopiero miał nastąpić” – zaznaczyła rzymska gazeta przywołując atak Al-Kaidy w USA.

Relacjonując czuwanie ćwierć wieku później dziennik dodał: „wśród tańców i modlitw był tylko jeden okrzyk młodych ludzi »nie dla wojny«”.

„96 hektarów wiary i radości” – tak czuwanie na Tor Vergata podsumowało „Corriere della Sera”. Dziennik zwrócił uwagę na słowa Leona XIV, który apelował: „poszukujcie z pasją prawdy” i przestrzegał przed negatywnymi stronami sieci społecznościowych.

„Najmocniejsze wrażenie jest spektakularne: kościoły na planecie są może nawet w połowie puste, ale faktem, pewnikiem jest to, że wspaniały młody lud ze 146 różnych krajów przybył, by wysłuchać Leona XIV i znaleźć na swój sposób ślad Chrystusa. W tych czasach wojny; w tych czasach TikToka” – napisał publicysta dziennika.

Stwierdził ponadto: „To sygnał, że może nie wszystko jest stracone dla tego pokolenia na głupich autostradach sieci, którymi podąża się ze wzrokiem wlepionym w telefon”.

„Papieżem młodzieży” nazwał Leona XIV „Il Messaggero” podkreślając, że to jego pierwsze od wyboru spotkanie z takimi tłumami wiernych.

Odnotowano też apele papieża do młodzieży, by nie pozwalała, żeby to algorytmy decydowały za nią oraz, by zbudowała bardziej ludzki świat.

Katolickie „Avvenire” oceniło w komentarzu, że takie wydarzenie jak Jubileusz Młodzieży jest symbolem „przebudzenia pokolenia” i „znaczącą lekcją życia”.