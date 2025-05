Komunikator Skype definitywnie wyłączony

Koniec stycznia 2026 roku to termin, który firma dała użytkownikom usługi na usunięcie lub zabezpieczenie danych. Od chwili podjęcia decyzji o wygaszeniu Skype’a Microsoft zachęca jego użytkowników do korzystania z platformy Teams.

Skype zadebiutował w 2003 roku, a Microsoft kupił go w 2011 r. za 8,5 mld dolarów. W opiniach specjalistów usługa nigdy nie osiągnęła oczekiwanego sukcesu, co miało wynikać przede wszystkim stąd, że jej technologii nie dostosowano do ery smartfonów.

Kiedy w 2011 r. Microsoft kupił Skype’a usługa miała około 150 mln użytkowników miesięcznie, ale do 2020 r. liczba ta spadła do około 23 mln.