J. Narkiewiecz: asfalt będzie na pewno, lotnisko – być może

„Chcemy, by do wiosny została podjęta decyzję, czy idziemy w kierunku nowego lotniska, czy wystarczy maksymalnie wykorzystać infrastrukturę, która jest teraz- Wilno, Kowno i Połągę” – wyjaśniał w sejmowym komitecie do spraw ekonomi Jarosław Narkiewicz, minister łączności.

Minister podkreślił, że kwestia budowy nowego lotniska, między Wilnem a Kownem, jest spotyka się z różnymi ocenami. Według krytyków realizacji takiego projektu, nie spełni on pokładanych w nim nadziei.

Budowę nowego lotniska do 2035 r. zapowiadał poprzedni minister łączności, Rokas Masiulis. Ostateczna decyzja w tej sprawie miała być podjęta do 2022 r. Według byłego ministra takie położenie lotniska było by korzystne ze względu na dobre połączenie za pomocą linii kolejowej „Rail Baltica“.

Narkiewicz obiecuje natomiast, że do końca kadencji rządu, czyli jesieni 2020, będzie zrealizowana obietnica sprzed czterech lat – wyasfaltowanie 1654 km żwirówek.

Przez ostatnie trzy lata udało się wyasfaltować ok.1100 km dróg, Narkiewicz obiecuje, że w przyszłym roku zostanie wyasfaltowanych kolejnych 500 tys. km

Według ministra w tym roku będzie wyasfaltowanych 383 km dróg. W 2017 r. wyasfaltowano 445 km, a w ubiegłym roku – 270 km

W tym roku w ramach programu Rozwój i utrzymanie dróg na żwirówki przewidziane jest 109, 3 mln. Euro, z których 99, 3 mln. mają być przeznaczone na drogi żwirowe o znaczeniu państwowym.