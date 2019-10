Intronizacji Cesarza Japonii z udziałem przedstawicieli Litwy i Polski

vdu

Prezydent Litwy życzył nowemu cesarzowi, by „okres jego rządów był erą harmonii, otwartości na świat, pokoju i szerzenia idei wolności”.

Cesarz Japonii Naruhito formalnie ogłosił we wtorek światu swoje wstąpienie na tron i ślubował wypełniać zapisaną w konstytucji rolę symbolu państwa. Jego ojciec abdykował 30 kwietnia br. „Żywię nadzieję, że Japonia będzie dalej się rozwijać i przyczyniać się do przyjaźni i pokoju wśród społeczności międzynarodowej oraz do dobrobytu ludzi dzięki nieustającym wysiłkom i mądrości ludzkiej” – podkreślił cesarz. Starszy syn cesarza Akihito, Naruhito, został 126. cesarzem Japonii.

Polskę na uroczystości intronizacyjnych Cesarza Japonii Tokio reprezentowała Pierwsza Dama, Agata Kornhauser-Duda. – Podjęłam się tego zadania tym chętniej, że wciąż jeszcze mam w pamięci niezwykły zaszczyt i przyjemność, jakim była dla mnie i mojego męża czerwcowa wizyta Księcia Akishino z Księżną Kiko w Warszawie, podczas której wspólnie uczciliśmy stulecie nawiązania stosunków dyplomatycznych między Japonią a Polską – mówiła w poniedziałek Pierwsza Dama.

Wizyta Małżonki Prezydenta w Tokio była także okazją do otwarcia wystawy ukazującej działania podejmowane przez pierwszego ambasadora RP w Japonii, Tadeusza Romera, którą przygotował Instytut Polski w Wilnie. Późniejszy minister spraw zagranicznych w Rządzie RP na uchodźstwie działał na rzecz pomocy żydowskim uchodźcom przybywającym do japońskich portów. Wystawę otworzyła Małżonka Prezydenta wspólnie z córką generała Onodery, który podczas wojny współpracował z polskim wywiadem wojskowym. – To niezwykła historia. Obok ambasadora Romera na miano bohaterów zasłużyli w niej także oficerowie polskiego wywiadu i japoński konsul na Litwie, Chiune Sugihara – mówiła w trakcie uroczystości Agata Kornhauser-Duda.

źródła: prezydent.pl, Lrp.lt