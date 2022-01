Ilość zakażonych COVID-19 wciąż wzrasta

Jest to największa liczba przypadków za dobę do tej pory, a rekordy są rejestrowane trzeci dzień z rzędu.

Ze wszystkich zgonów z powodu COVID-19 11 było nieszczepionych lub szczepionych niepełną dawką.

Ostatniego dnia 554 osoby otrzymały pierwszą dawkę COVID-19, a łącznie zaszczepiono 7105 osób.

Szpitale obecnie leczą 1212 pacjentów z COVID-19, o czterdzieści więcej niż poprzedniego dnia, a 97 z nich poddaje się resuscytacji.

W kraju ostatniego dnia wykonano 29,7 tys. molekularnych (PCR) i 4,2 tys. antygenowych testów z powodu podejrzenia na zakażenie koronawirusem.

Liczba nowych przypadków koronawirusa w ciągu 14 dni to 100 tys. ludności stale rośnie do 3261,4 przypadków. Wskaźnik siedmiodniowych pozytywnych testów diagnostycznych również wzrasta do 36,9 proc.

Od początku pandemii 651 tys. osób na Litwie zaraziło się tą chorobą zakaźną, zmarło 7,8 tys.