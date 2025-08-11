Główna rekrutacja na studia zakończona – czas na podpisanie umów

Osoby przyjęte będą mogły podpisać umowy o studiowanie do 14 sierpnia.

Na studia I stopnia i jednolite studia magisterskie przyznano w tym roku 12,8 tys. miejsc finansowanych przez państwo, a na studia krótkiego cyklu – 100 miejsc.

Dodatkowa rekrutacja na uczelnie odbędzie się w dniach od 15 do 19 sierpnia.

W jej ramach o miejsce finansowane przez państwo będą mogli ubiegać się tylko ci kandydaci, którzy w trakcie głównej rekrutacji nie podpisali żadnej umowy lub podpisali umowę na studia płatne.

Jeśli podczas dodatkowego naboru pojawi się taka potrzeba, może zostać zorganizowana krótka sesja egzaminów wstępnych.

Zaproszenia do podjęcia studiów w ramach dodatkowej rekrutacji zostaną ogłoszone 22 sierpnia, a umowy będzie można podpisywać w dniach 22–23 sierpnia.

W tegorocznej wspólnej rekrutacji uczestniczy 14 uniwersytetów – 11 publicznych i 3 niepubliczne – oraz 13 kolegiów, w tym 7 publicznych i 6 prywatnych.