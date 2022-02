G. Nausėda: Musimy przyspieszyć integrację Ukrainy z UE

Powiedział to po nieformalnym posiedzeniu Rady Europejskiej.

„Mamy świetną okazję, by pokazać tę jedność i porozmawiać więcej o tym, na co w przeszłości zwracaliśmy mniej uwagi, a przede wszystkim o bardzo jasnej perspektywie dla samej Ukrainy w zakresie integracji z UE” – powiedział dziennikarzom w czwartek w Brukseli.

„Tak, w grudniu mieliśmy spotkanie, które było specjalnie poświęcone tej sprawie, ale dzisiaj chcemy o tym mówić jaśniej, konkretniej i zapewnić bardzo jasne instrumenty, w tym finansowe i gospodarcze, aby to się stało szybciej” – dodał.

Według niego, pomimo napięć ze strony Rosji, Ukraina wciąż stara się wdrażać reformy potrzebne do integracji.

„Umówmy się, że Ukraina jest partnerem stowarzyszonym UE, że Ukraina jest krajem, który podziela te same europejskie wartości i zasady, i że Ukraina, pomimo bardzo trudnego otoczenia, nadal dąży do reform, których potrzebuje. Demonstruje swoją motywację i naprawdę poważne przygotowanie do integracji, najlepiej jak potrafi, i myślę, że aby ich nie zawieść, naprawdę możemy zrobić więcej i wysłać te sygnały” – powiedział G. Nausėda.