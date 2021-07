G. Landsbergis przyznał, że Irak nie chce powrotu nielegalnych migrantów

Minister podczas konferencji prasowej zorganizowanej na wileńskim lotnisku powiedział, że Irak ostrożnie podchodzi do kwestii odsyłania nielegalnych migrantów do ich kraju pochodzenia.

Podkreślił jednak, że Litwa ma przewagę w negocjacjach z Bagdadem. Wcześniej dla BNS powiedział, że władze Iraku chcą zmienić podejście Unii Europejskiej do ich kraju, z kolei UE rozważa zaostrzenie zasad wydawania wiz Schengen dla Irakijczyków.

„Irak ma duże oczekiwania co do głębszej współpracy z UE. Prawie wszystko jest związane z wizami, podróżami. (…) Dziś wiele oczu zwróconych jest na Litwę. Jeśli ten problem zostanie rozwiązany po naszej myśli, możliwe, że podejście UE do Iraku zmieni się na korzyść” – powiedział G. Landsbergis.

Dodał, że Litwa czuje silne wsparcie ze strony UE – dyplomaci unijni wielokrotnie omawiali tę kwestię z Bagdadem.

Według ministra najważniejszą pomocą z Iraku przed odesłaniem nielegalnych migrantów z powrotem do ich kraju pochodzenia byłaby ich identyfikacja. Pomóc w tym może także i Turcja.

Z Turcji, przez którą migranci wyjeżdżają z Iraku i dostają się na Białoruś, Litwa chciałaby rejestracji osób podróżujących tranzytem do Mińska, a tym samym możliwości ich identyfikacji.

„Jeżeli nie mogą ich podać przed wyjazdem migracją, to dobrze – wtedy mogą nam pomóc zdobyć te dane po ich wyjeździe” – wyjaśnił szef litewskiej dyplomacji.

Według G. Landsbergisa, mógłby tutaj pomóc specjalny turecki przedstawiciel konsularny, który zajmowałby się przekazywaniem danych i identyfikowaniem nielegalnych migrantów bezpośrednio na Litwie.

Obecnie delegacja litewskich specjalistów dyskutuje o możliwościach takiej współpracy w stolicy Turcji. Oczekuje się, że delegacja ekspertów do Iraku pojedzie pod koniec tego miesiąca.

Minister powiedział też, że podczas wizyty była przedstawiona prop[ozycja rekompensat za zmniejszenie lotó do Mińska, ale została ona odrzucona.

„Ich argumentem jest to, że loty są komercyjne, dlatego nie widzą możliwości ich szybkiego ograniczenia” – wyjaśnił szef litewskiej dyplomacji.

Na podst. BNS, lrt.lt