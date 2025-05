G. Grušas: nowy papież Leon XIV będzie odgrywał silną rolę w stosunkach międzynarodowych

„Jego rola w stosunkach międzynarodowych, myślę, będzie bardzo silna” – powiedział arcybiskup w piątek w rozmowie z radiem LRT.

„Dialog z Ameryką, obecna sytuacja z administracją Trumpa, to, co dzieje się z Moskwą i Chinami, myślę, że będzie to stanowcza postawa w tych kwestiach, dążąc do pokoju, ponieważ on naprawdę zaczął swoją misję z przesłaniem pokoju i sprawiedliwości, i myślę, że będzie wykorzystywał wszystkie swoje zasoby” – dodał.