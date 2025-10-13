Fundacja Vilnensis Medicorum zaprasza na Światowy Zjazd Polonijnych Środowisk Medycznych

„Medycyna to pasja i misja. Dowiedz się, jak rozpocząć swoją drogę – spotkanie informacyjne już 18 października o 13 godz. w DKP sala 306!”

Wydarzenie to będzie wyjątkową okazją do spotkania, wymiany doświadczeń, nawiązania kontaktów zawodowych i pogłębienia więzi środowisk medycznych z całego świata.

Organizatorzy, we współpracy z Fundacją, zapewniają uczestnikom bezpłatny udział w zjeździe i zakwaterowanie w Warszawie.

Warunkiem uczestnictwa jest ukończenie polskiej szkoły oraz aktywny udział w środowiskach polonijnych Litwy.

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, decyduje kolejność zgłoszeń. Bezpłatna rejestracja do 19 października 2025 roku na adres mailowy: [email protected]