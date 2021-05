Dziś w Wilnie odbywa się „Wielki Marsz Obrony Rodziny”

Uczestnicy protestu rozpoczęli swoją akcję w Kłajpedzie i ruszyli samochodami i autobusami do Wilna. Po drodze dołączali się do nich uczestnicy z innych miast i ze wszystkich regionów kraju. Kulminacja imprezy zaplanowana jest na 18:00 w wileńskim parku Za,ret (Vingis). Według informacji stołecznego samorządu, który wydał zezwolenie, w proteście w parku Zakret będzie mogło wziąć udział do 7 tys. osób, ale policja przewiduje, że może zebrać się ich więcej.

BNS/Scanpix

Według komisarza generalnego policji Renatasa Požėla, policja zmobilizowała duże siły. W sobotę wieczorem w parku w i mieście patrolować będą nie tylko umundurowani i nieformowani funkcjonariusze, ale także policja konna i funkcjonariusze z psami.

Marsz zorganizował szerzej wcześniej nieznany „Ruch Rodziny” („Šeimų sąjūdis). Wśród organizatorów i inicjatorów marszu wymieniany jest Raimondas Grinevičius, były „tvarkietis”. Stał się sławny na początku tego roku, gdy złożył do litewskiego parlamentu petycję domagającą się usunięcia ze stanowiska przewodniczącego Komisji Praw Człowieka Sejmu T. V. Raskevičiusa, posła, który nie ukrywał swojego homoseksualizmu.

Wśród organizatorów jest też lekko zapomniany już komik Artūras Orlauskas, członek Zjednoczenia Narodowego (Nacionalinis susivienijimas) Algimantas Rusteika oraz szef portalu infa.lt Arvydas Daunys, redaktor naczelny kontrowersyjnego dziennika „Respublika” Vitas Tomkus (oskarżanego o antysemityzm i homofobię) oraz dziennikarz Kristupas Krivickas.

BNS/Scanpix

„Wielki Marsz Obrony Rodziny” to w założeniu organizatorów, kampania protestacyjna w obronie tradycyjnych wartości rodzinnych.

Nieoczekiwanie protest zelektryzował przestrzeń publiczną Litwy i może stać się jednym z najbardziej kontrowersyjnych wydarzeń od początku pandemii.

„Będziemy bronić nasze rodziny, dzieci, młodzież, przedszkola i szkoły przed brutalną propagandą fikcyjnych płci społecznych. Będziemy mówić jednym głosem przeciwko zbliżającej się ratyfikacji Konwencji Stambulskiej przez Sejm, która zabrania wolności słowa i przekonań, legalizuje całkowitą kontrolę opinii publicznej i karze za konstytucyjne prawo do wyrażania opinii oraz rodziców do wychowywania dzieci zgodnie z ich przekonania” – napisali organizatorzy na swojej stronie internetowej.

Chociaż na stronie wydarzenia nie ma wzmianki o projekcie ustawy o partnerstwie neutralnym pod względem płci, organizatorzy piszą, że „skrajne mniejszości nie powinny narzucać stylu życia, które jest nie do przyjęcia przez całe społeczeństwo, gardzić tradycjami i wartościami narodu”.

BNS/Scanpix

Przedstawiciele rządu czy koalicji rządzącej powstrzymali się od komentowania „Marszu Obrony Rodziny” i nie wyrazili poparcia dla niego.

Jednak niektórzy politycy opozycji poparli Marsz – np. Ramūnas Karbauskis lider Związku Chłopów i Zielonych, który rządził w latach 2016 –2020 a obecnie jest największą partią opozycyjną, zapewnił, że jego partia weźmie udział w proteście. Inni członkowie partii mówili nieco ostrożniej, twierdząc, że wspierają rodzinę, ale niekoniecznie wezmą udział w Marszu.

Protest poparł także Wiktor Uspaskich, lider opozycyjnej Partii Pracy. Ale także jak w przypadku „zielonych chłopów” Karbauskisa, nie wszyscy politycy tej partiii wsparli jego stanowisko. Posel Partii Pracy Andrius Mazuronis napisał na swoim koncie na Facebooku, że „Marsz rodzinny to w zasadzie piękny pomysł”, ale jest nie na swoim miejscu, gdyżstał się azylem dla ludzi, którzy pogubili się”.

Marsz poparł także lider Akcji Polaków na Litwie – Związku Chrześcijanskich Rodzin, Waldemar Tomaczewski.

W swoim komentarzu powiedział, że przedstawiciele AWPL-ZChR w miarę swych możliwości wezmą udział w organizowanym 15 maja Wielkim Marszu w Obronie Rodzin. Podkreślił, że rodzina jest najważniejszą instytucją w państwie.

„Niejednokrotnie uczestniczyliśmy w takich marszach w Wilnie. Nasze koła regularnie, co roku, organizują podobne obchody w starostwach. Nie jest to więc nic nowego dla nas” – mówił lider AWPL-ZChR.

Marszu nie poparł jednak Episkopat Litwy. Konferencja Episkopatu Litwy wydała oświadczenie, w którym poinformowano, że przywódcy kościelni zostali zaproszeni na marsz, ale nie wezmą udziału. Niektórzy księża wyrazili jednak poparcie dla tego protestu.