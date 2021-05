Dziś jest Międzynarodowy Dzień Muzeów

W tym dniu, w muzeach na całym świecie organizowane są wydarzenia artystyczne, ciekawe wystawy, spotkania z artystami. Celem obchodów jest ukazanie roli i podkreślenie wartości muzeów w rozwoju społeczeństwa, a także zachęcanie do wspierania muzealnictwa.



Od 1997 roku pod patronatem Rady Europy organizowana jest Noc Muzeów (w tym roku na Litwie to także 18 maja). W wybranym dniu muzea, galerie sztuki i instytucje kulturalne otwarte są do późnych godzin nocnych. Organizatorzy inicjują wiele wydarzeń, warsztatów artystycznych, spotkań oraz innych atrakcji, które zachęcają do wzięcia udziału w „Nocy Muzeów”. Większość placówek kulturalnych w tym czasie nie pobiera żadnych opłat za wejście.

Pierwsza Noc Muzeów odbyła się w Berlinie w 1997 roku. Z każdym rokiem coraz więcej placówek na całym świecie przyłącza się do wspólnych obchodów.

Międzynarodowy dzień Muzeów i Noc Muzeów stanowią jedne z najciekawszych wydarzeń kulturalnych w roku.

Z okazji Międzynarodowego Dnia Muzeów Litewskie Muzeum Narodowe przygotowało dla zwiedzających dwie nowo utworzone wirtualne wycieczki, możliwość bezpłatnego zwiedzenia wszystkich jedenastu działów muzeum. Wirtualny spacer po wieży Zamku Giedymina i tarasie widokowym można znaleźć tutaj: Interaktyvūs turai – Lietuvos nacionalinis muziejus (lnm.lt).

Można też odbyć wycieczkę po wileńskim bastionie muru obronnego: Interaktyvūs turai – Lietuvos nacionalinis muziejus (lnm.lt).

Po zamknięciu Litewskiego Muzeum Narodowego o godz. 20.00 na na profilu Facebooka i Youtube Muzeum będzie można wysłuchać Sonaty Patetycznej (nr.8) Ludwiga van Beethovena w wykonaniu pianisty Dariusa Mažintasa. Koncert odbędzie się w Domu-Muzeum Kazysa Varnelisa, znanego mistrza optyki, który malując swoje obrazy lubił słuchać muzyki klasycznej.

Dzień Muzeów w Pałacu Wielkich Książąt Litewskich (Valdovų rūmai) od 10:00 do 20:00 zwiedzający będą mogli bezpłatnie obejrzeć wystawy stałe i poszukać ukrytego w nich unikalnego jaja wykonanego z rogu a także podziwiać 250 nowych eksponatów z galerii obrazów dr. Pranasa Kiznisa, będzie można obejrzeć pięć nowych wystaw i spotkać się z przewodnikami muzealnymi i edukatorami pracującymi w Muzeum, którzy opowiedzą o kompleksie – jego budynkach, dziedzińcach, odrestaurowanym renesansowym ogrodzie Bonny Sforzy, gdzie można obecnie zjeść obiad lub po prostu wypić kawę. Będą też dostępne zniżki na wydawnictwa muzeum.

Muzeum Historii Żydów Gaona w Wilnie zaprasza do bezpłatnego zwiedzania ekspozycji działu muzealnego (ul. Naugarduko 10/2, Wilno): ostatni dzień wystawy „Boris Schatz:” Ojciec sztuki izraelskiej „z Worni” i wystawy „Książki nie rosną na drzewach: zachować i przekazać pamięć” . Muzeum zaprasza również od 12:00. do 20:00 na interaktywną i poznawczą wycieczkę śladami Samuela Baka w Wilnie. Dla tych, co odwiedzą wszystkie cztery stacje i zwiedzą Muzeum Samuela Baka przewidziano specjalne nagrody.

Na podst. histmag.org, lrt.lt