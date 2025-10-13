Dyrektor „Litexpo”: z powodu przewodnictwa Litwy w UE Targi Książki zostaną przeniesione na wrzesień

„Aktualnie potwierdziliśmy z całym organizacyjnym komitetem targów, że Targi Książki w 2027 roku zostaną zachowane – przeniesione i zapraszamy wszystkich do odwiedzenia ich w połowie września. Chcemy, aby Targi Książki pozostały jednym z naszych głównych wydarzeń” – w wywiadzie dla portalu „Verslo Žinios” powiedział dyrektor Centrum Wystawienniczo-Kongresowego „Litexpo”, Vilius Vaičekauskas.

Według dyrektora „Lietexpo”, planowane jest, że inne wydarzenia zaplanowane na pierwszą połowę tego roku, takie jak wystawa budownictwa i remontów „Resta”, zostaną odwołane i nie odbędą się w 2027 roku.

Jak dodał, większość wydarzeń związanych z litewskim przewodnictwem w Radzie UE odbędzie się w centrum „Litexpo”.

„Celem jest trochę zaoszczędzenie środków budżetowych, ponieważ im więcej miejsc się aranżuje, tym naturalnie koszty rosną. Wybór tej strategii polega na tym, że w tym półroczu nie tylko główne wydarzenia, ale także wiele innych, które organizować będą ministerstwa, odbędzie się w „Litexpo” – tak, aby były zapewnione odpowiednie przestrzenie i pomieszczenia do organizacji tych wydarzeń” – powiedział dyrektor Vaičekauskas.

W 1999 roku w Centrum Wystawienniczo-Kongresowe „Litexpo” zorganizowano Bałtyckie Targi Książki, które corocznie odbywały się w stolicach krajów bałtyckich. Organizatorzy twierdzą, że w stolicy cieszyły się one ogromnym zainteresowaniem czytelników, dlatego od 2000 roku zaczęto organizować oddzielne Targi Książki w Wilnie.