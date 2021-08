Dowódca VSAT: Stan wyjątkowy ograniczyłby dostęp do granicy przewoźnikom migrantów

„Jeżeli mówimy o stanie wyjątkowym, to być może spojrzałbym na tę sytuację z perspektywy Państwowej Straży Granicznej. W dość skomplikowanej sytuacji na granicy państwowej chcielibyśmy ograniczyć dostęp różnych osób do strefy granicznej, do terenów przygranicznych, bo tam te działania mają miejsce” – powiedział R. Liubajev programowi LRT „Temat Dnia”.

MSW poinformowało w zeszłym tygodniu, że proponuje rozważenie wprowadzenie ewentualnego stanu wyjątkowego na granicy z Białorusią, jednak nie ma jeszcze żadnych decyzji w tej sprawie. Media informują, że nie wiadomo czy zostanie ona podjęta, gdyż wciąż brakuje decyzji politycznych.

Według MSW wprowadzenie stanu wyjątkowego pozwoliłoby na szybsze podejmowanie niezbędnych działań, uproszczenie procedur przetargowych, wykorzystanie wojska i innych środków.

We wtorek prezydent Gitanas Nausėda, minister obrony narodowej Arvydas Anušauskas i dowódca sił zbrojnych Valdemaras Rupšis omówili zmiany w prawie, które przewidują zwiększenie uprawnień wojska pomagającego na granicy w po wprowadzeniu stanu nadzwyczajnego. Zostaną one zaprezentowane na nadzwyczajnej sesji Sejmu w przyszłym tygodniu.

Zdaniem głowy państwa, proponowane zmiany w prawie „pozwalają rozwiązać kwestię uprawnień wojska bez wprowadzenia stanu wyjątkowego”.

Stan wyjątkowy to szczególny stan prawny, który pozwala na czasowe ograniczenia w korzystaniu z praw i wolności osób fizycznych, pozwala na wprowadze nie godziny policyjnej.

Stan wyjątkowy może zostać wprowadzony, gdy w kraju lub na jego części dojdzie do stanu krytycznego lub kryzysu i władze centralne nie mogą uporać się z zaistniałą sytuacją stosując zwyczajne środki.

Na podst. BNS