Dom Kultury Polskiej w Wilnie zaprasza na Bitwę Intelektów!

Struktura wydarzenia

Bitwa Intelektów to pasjonująca rywalizacja, która składać się będzie z 6 rund, każda zawierająca 6 pytań, co daje łącznie 36 pytań do odpowiedzi. Uczestnicy będą zmierzać się z pytaniami z różnych kategorii, które sprawdzą ich wiedzę na temat wielu dziedzin. Wśród kategorii znajdą się m.in.:

Wilno – pytania dotyczące historii, kultury i tradycji stolicy Litwy.

Historia – zarówno ta polska, jak i światowa, pełna interesujących zagadnień i faktów.

Język polski – pytania związane z gramatyką, literaturą i językiem ojczystym.

Słynne postacie – pytania o postacie historyczne, kulturowe i współczesne, które miały duży wpływ na historię.

Kultura – zagadnienia związane z kulturą, sztuką i tradycjami.

Muzyka – pytania o znanych muzyków, style muzyczne oraz historię muzyki.

Rejestracja drużyn

Aby wziąć udział w Bitwie Intelektów, drużyna musi liczyć 4 osoby. Rejestracja drużyn odbywa się do 25 października 2025 roku. Chętni proszeni są o dokonanie rejestracji za pomocą formularza rejestracyjnego, który jest dostępny na stronie Domu Kultury Polskiej w Wilnie. https://www.polskidom.lt/produkt-146/kalendarz-wydarzen/bitwa-intelektow11/?fbclid=IwY2xjawNKSDpleHRuA2FlbQIxMABicmlkETFzOUdDZktMaDhid3FZTUw1AR6dpV9iWJdIhlDpY1v2vB5LW07IOnz2cK15ku3o546Ifh5Hl1BVcRUeeK7Wyw_aem_w8JOuZ9XDViNe1EZ2fU82A

Nagrody

Zwycięzcy Bitwy Intelektów mają szansę na fantastyczne nagrody, które z pewnością ucieszą każdego uczestnika:

I miejsce → JBL Live 770 NC (x 4) – słuchawki, które zapewnią doskonałą jakość dźwięku.

II miejsce → JBL Wave Beam (x 4) – głośniki, które umilą każdą chwilę w rytmach ulubionej muzyki.

III miejsce → JBL Clip 5 (x 4) – przenośne głośniki, które będą towarzyszyć zwycięzcom wszędzie.

Zatem, to nie tylko doskonała okazja do intelektualnego wyzwania, ale i szansa na wygranie nowoczesnych gadżetów technologicznych, które mogą stanowić doskonały prezent lub wzbogacić życie codzienne.

Organizacja i wsparcie

Bitwa Intelektów jest wydarzeniem finansowanym przez Ambasadę Rzeczypospolitej Polskiej w Wilnie. To nie tylko szansa na emocjonującą rywalizację, ale także doskonała okazja do promowania wiedzy o polskiej historii, kulturze i tradycjach. Wydarzenie ma na celu integrację młodzieży, rozwój intelektualny oraz budowanie świadomości na temat kulturowego dziedzictwa Polski.