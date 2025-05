Dni Otwarte na litewskich polach golfowych!

Litewska Federacja Golfa we współpracy z krajowymi klubami golfowymi serdecznie zaprasza wszystkich mieszkańców Litwy na wyjątkowe wydarzenie – Dni Otwarte! To doskonała okazja, by poznać fascynujący świat golfa, spędzić czas na świeżym powietrzu i zasmakować tej wyjątkowej gry w pięknych okolicznościach przyrody. Wydarzenie skierowane jest zarówno do osób, które nigdy wcześniej nie miały styczności z golfem, jak i tych, którzy chcieliby wrócić do tej aktywności.