Centrum Kultury w Rudominie Filia w Zujunach zaprasza na Święto muzyki i poezji

To niezwykłe popołudnie zapowiada się jako prawdziwa uczta dla ducha. Na scenie wystąpią znani i cenieni twórcy z Wileńszczyzny, którzy przeniosą publiczność w świat refleksji, emocji i artystycznej wrażliwości. Swoją poezją podzielą się popularni poeci regionu – Aleksander Śnieżko oraz Alina Makiewicz.

Nie zabraknie również muzycznych akcentów. Uczestnicy będą mieli okazję posłuchać i wspólnie pośpiewać z zespołami, które od lat cieszą się sympatią lokalnej społeczności: „Landwarowianka”, „Seni draugai”, „Kresowy Płomień” oraz „Szum Studio”.

Organizatorzy zapowiadają niecodzienną, czarującą podróż przez słowo i dźwięk – wydarzenie, które z pewnością na długo pozostanie w pamięci uczestników.

Wstęp wolny.