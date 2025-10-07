„Zwracamy uwagę, że w trakcie eksploatacji elektrowni jądrowej, podczas procesu technologicznego, ciepła woda jest schładzana i odparowywana w wieżach chłodniczych. To stamtąd unoszą się pary wodne, które mogą zostać pomylone z dymem przez mieszkańców Litwy” – przekazało Centrum Bezpieczeństwa Radiacyjnego (RSC). „Jest to normalny proces technologiczny, który nie stwarza zagrożenia dla bezpieczeństwa elektrowni ani dla zdrowia mieszkańców czy środowiska” – zapewnia RSC.

Według RSC, wyniki pomiarów mocy dawki promieniowania, uzyskiwane przez system wczesnego ostrzegania i informowania (RADIS), są stale monitorowane. W przypadku jakiegokolwiek zagrożenia związanego z rozprzestrzenianiem się substancji radioaktywnych w środowisku, obywatele zostaną natychmiast poinformowani.

Specjaliści RSC na bieżąco monitorują dane z monitoringu poziomu promieniowania na Litwie, a każdy obywatel ma możliwość śledzenia tych zmian na stronie internetowej, klikając aktywny link „Radiacja na Litwie”.

Według Państwowej Inspekcji Bezpieczeństwa Energetyki Jądrowej, w przypadku awarii w elektrowni jądrowej w Ostrowcu, położonej 50 km od Wilna, promieniowanie mogłoby objąć jedną trzecią ludności Litwy.

Litwa regularnie krytykuje Białoruś za budowę elektrowni jądrowej w Ostrowcu bez przestrzegania standardów bezpieczeństwa jądrowego i ekologicznych.