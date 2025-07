Awaria systemu IT – „Alaska Airlines” wstrzymuje loty

„W niedzielę doświadczyliśmy przerwy w pracy systemu IT, która wpłynęła na nasze operacje. W związku z tym poprosiliśmy o tymczasowe wstrzymanie lotów „Alaska” i „Horizon Air” do czasu rozwiązania problemu” – poinformował przedstawiciel firmy w rozmowie z agencją AFP.

Linie lotnicze przeprosiły pasażerów za utrudnienia i zachęciły ich, aby przed udaniem się na lotnisko sprawdzili status swoich lotów. Firma zaznaczyła, że skutki awarii mogą odczuwać się przez cały wieczór.

To nie pierwszy raz, gdy „Alaska Airlines” zmaga się z problemami technicznymi. W styczniu ubiegłego roku podczas lotu „Boeing 737 Max 9” z Portland (Oregon) do Ontarii (Kalifornia) doszło do poważnego incydentu, kiedy odpadła płyta na boku samolotu. Na szczęście, nie było ofiar, ale gwałtowny spadek ciśnienia w kabinie zmusił załogę do przeprowadzenia awaryjnego lądowania. Po tym wydarzeniu FAA zawiesiła loty wielu samolotów „Boeing 737 Max 9” użytkowanych przez amerykańskie linie lotnicze.

Firma „Alaska Airlines” posiada flotę 325 samolotów, w tym 238 „Boeing 737” i 87 „Embraer 175”.