17 lutego Środa Popielcowa – początek Wielkiego Postu

Środa Popielcowa jest na Litwie dniem postnym – obowiązuje post ścisły tzn. jeden posiłek do syta (ewentualnie dwa dodatkowe – rano i wieczorem, ale symboliczne) oraz powstrzymanie się od pokarmów mięsnych. Prawa tego muszą przestrzegać katolicy w wieku od 18 do 60 lat. Post ścisły obowiązuje także w najbliższy piątek.

Msza w Środę Popielcową nie jest obowiązkowa. Nie jest to także dzień wolny od pracy.

Środa Popielcowa rozpoczyna w Kościele Katolickim trwający 40 dni okres Wielkiego Postu. Dla wiernych jest on wezwaniem do pokuty i przemiany życia, tj. wewnętrznego nawrócenia. W tym dniu ludzi wierzących obowiązuje post ścisły, tzn. jeden posiłek do syta bez potraw mięsnych w ciągu całego dnia.

Wielki Post w Kościele Katolickim to także czas przygotowań poprzez rekolekcje i spowiedź do największego święta w całym roku liturgicznym – Zmartwychwstania Pańskiego, czyli Świąt Wielkanocnych.