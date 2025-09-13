„100 lat, Panie Jubilacie”. List Polskiego Teatru „STUDIO” do Czesława Okińczyca

Szanowny Panie Mecenasie, Panie Czesławie,

W dniu Pana Jubileuszu składamy najserdeczniejsze życzenia. Pana życie i działalność jest pełna podziwu a dokonania znane są dla szerokiego Świata. Osiągnięcia życiowe zawsze skutkują dobrem za dobro. Ma Pan dookoła siebie wielu Przyjaciół, w tym oczywiście Polski Teatr „STUDIO” w

Wilnie z Kierownik Lilą Kiejzik. To wspólnie z Pana zaangażowaniem i staraniami wiele się udało Teatrowi osiągnąć, a wiele jest przed nami…. Niech nadchodzące dni, miesiące, lata będą pełne szczęścia, zdrowia i spokoju, a uśmiech niech zawsze gości na Pana twarzy. Wszystko co było, jest i będzie w Pana marzeniach, niech nie uleci z cichym westchnieniem. 100 Lat, Panie Jubilacie.



Polski Teatr „STUDIO” w Wilnie

Lila Kiejzik