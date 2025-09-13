Znad Wilii

„100 lat, Panie Jubilacie”. List Polskiego Teatru „STUDIO” do Czesława Okińczyca

Z okazji jubileuszu Pana Czesława Okińczyca, mecenasa polskiej kultury, Polski Teatr „STUDIO” w Wilnie — pod kierownictwem Lili Kiejzik — przesyła list pełen wdzięczności i uznania za wspólne dokonania. Poniżej publikujemy jego treść.

Polski Teatr „Studio” w Wilnie
fot. Polski Teatr "Studio" w Wilnie

Szanowny Panie Mecenasie, Panie Czesławie,
W dniu Pana Jubileuszu składamy najserdeczniejsze życzenia. Pana życie i działalność jest pełna podziwu a dokonania znane są dla szerokiego Świata. Osiągnięcia życiowe zawsze skutkują dobrem za dobro. Ma Pan dookoła siebie wielu Przyjaciół, w tym oczywiście Polski Teatr „STUDIO” w
Wilnie z Kierownik Lilą Kiejzik. To wspólnie z Pana zaangażowaniem i staraniami wiele się udało Teatrowi osiągnąć, a wiele jest przed nami…. Niech nadchodzące dni, miesiące, lata będą pełne szczęścia, zdrowia i spokoju, a uśmiech niech zawsze gości na Pana twarzy. Wszystko co było, jest i będzie w Pana marzeniach, niech nie uleci z cichym westchnieniem. 100 Lat, Panie Jubilacie.


Polski Teatr „STUDIO” w Wilnie
Lila Kiejzik

