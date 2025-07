„5 pytań do…” – Herbet Kubiak

Kazimierz Liplański: Twoja pierwsza wyprawa z Klubem Włóczęgów Wileńskich – czy pamiętasz moment, w którym pomyślałeś: „to moje miejsce”? Wielu członków KWW mówi, że dołączenie do Klubu było jak znalezienie swojej drugiej rodziny. Jakie były Twoje początki? Czy to była spontaniczna decyzja, czy dojrzewałeś do niej latami?

Herbert Kubiak: Moje pierwsze wspomnienia związane z Klubem Włóczęgów Wileńskich sięgają jeszcze dzieciństwa. Mój tata należał do Klubu, więc zabierał mnie ze sobą na różne wyprawy ze swoimi kolegami. Pamiętam, że wtedy nie do końca rozumiałem, o co właściwie w tym wszystkim chodzi ani czym tak naprawdę jest ten Klub – ale czułem, że to coś wyjątkowego. Z czasem, kiedy dorosłem i poznałem historię KWW, zrozumiałem, że to coś więcej niż tylko wspólne wypady. To tradycja, styl życia i wspólnota ludzi, którzy cenią przygodę, historię i wartości.



Dołączenie do Klubu było dla mnie czymś naturalnym – można powiedzieć, że to była rodzinna ścieżka. Dziś sam jestem członkiem, kontynuując tę tradycję, i mam ogromną nadzieję, że kiedyś moje dzieci również dołączą do Włóczęgów. Bo kiedy więcej niż jedna osoba w rodzinie angażuje się w taką działalność, te wszystkie klubowe zasady, zwyczaje i rytuały stają się po prostu częścią życia codziennego – wplatają się w naszą codzienność i budują więzi międzypokoleniowe. Dla mnie Klub to nie tylko historia i przygoda – to też dom.

K.L.: Klub Włóczęgów ma już ponad 100 lat tradycji – choć oczywiście z przerwą – co Twoim zdaniem najbardziej przetrwało z ducha założycieli z 1923 roku? Czy to poczucie wolności? Nieskrępowana ciekawość świata? A może coś jeszcze bardziej nieuchwytnego, co towarzyszy każdej wyprawie i ognisku?

H.K.: Wydaje mi się, że tym, co naprawdę przetrwało przez ponad sto lat istnienia Klubu Włóczęgów Wileńskich, jest coś znacznie głębszego niż tylko tradycja – to przyjaźń. Ta najprawdziwsza, wieloletnia, szczera. Ci, którzy raz weszli do Klubu, często zostają związani ze sobą na całe życie. Tworzą się grupy bliskich znajomych, ale też prawdziwe rodziny – i to dosłownie, bo z tych przyjaźni często rodziły się miłości, małżeństwa, dzieci. To pokazuje, że KWW to nie tylko pasja – to wspólnota.

Na wyprawach zdarzają się momenty radości, śmiechu, wzruszenia, czasem też trudu czy strachu – ale to właśnie te wspólne doświadczenia cementują więzi. Tradycje, takie jak nasza łaga czy klubowy hymn, towarzyszą nam w każdej podróży i na zebraniach – nie są tylko symbolami przeszłości, ale realnymi elementami, które żyją i są przekazywane dalej. Wspólne śpiewanie przy ogniskach, radosna atmosfera, zdjęcia i wspomnienia – to wszystko buduje tożsamość Włóczęgi. Jest w tym też coś głęboko ludzkiego – potrzeba odkrywania. Zwiedzanie świata, eksplorowanie nieznanego, poszerzanie horyzontów – to dla nas coś więcej niż turystyka. Podróżując, wzbogacamy się wewnętrznie, lepiej rozumiemy innych i – paradoksalnie – zaczynamy bardziej doceniać to, co mamy. Czasem wystarczy porównanie, by zobaczyć swoje życie z nowej perspektywy.

Dziś, w czasach kiedy wszystko się miesza, granice się zacierają – i te geograficzne, i te międzyludzkie – my staramy się łączyć ducha tradycji z nowoczesnością. To nie jest łatwe. Styl życia członków klubu bardzo się zmienił od czasów 1923 roku. Ale właśnie to połączenie – między dawnym a nowym, między przeszłością a teraźniejszością – jest naszym największym wyzwaniem, a jednocześnie piękną misją. I jak na razie – udaje nam się ją realizować.

K.L.: Współczesne włóczęgostwo to już nie tylko piesze wędrówki czy spływy kajakowe – to także troska o dziedzictwo, integracja pokoleń i budowanie wspólnoty. Który z tych wymiarów jest dziś dla Ciebie najważniejszy jako prezesa? Czym jest dziś bycie włóczęgą – nie tylko w geografii, ale w duchu?

H.K.: Dziś bycie włóczęgą to coś znacznie głębszego niż tylko piesze wędrówki czy spływy kajakowe. Dla mnie to przede wszystkim droga do samopoznania – kształcenia nie tylko umysłu, ale i duszy. Klub daje niesamowite możliwości rozwoju poprzez podróżowanie, poznawanie historii, organizowanie wydarzeń, wystawianie sztuk teatralnych… Ale to wszystko ma wspólny mianownik: doświadczenie. Nie książkową wiedzę, lecz realne, głębokie przeżycie.

W świecie mediów, wiecznego pośpiechu i przebodźcowania, włóczęgostwo jest dla mnie jak oddech. To moment, gdy mogę się na chwilę zatrzymać. Oderwać od codzienności, pobyć sam ze sobą. I to jest – moim zdaniem – dziś bezcenne. Bo coraz częściej spotykam ludzi, którzy nie potrafią zostać sam na sam ze sobą. Boją się tego, co w nich siedzi. Tłumią emocje informacjami, scrollowaniem, hałasem. A włóczęgostwo daje przestrzeń, żeby to wszystko odłożyć – i po prostu być. Zrozumieć, czego naprawdę chcę. Dokąd idę – dosłownie i w przenośni.Sam tego doświadczyłem. Były wyprawy, które naprawdę mnie oczyściły i została mi w pamięci na zawsze. Żadnych powiadomień, żadnych ekranów – tylko ja, las, i mój własny oddech. Czułem, że wracam do siebie. W dzisiejszych czasach to już nie luksus, to konieczność.

Przypomina mi się tutaj film „Dzika droga” (ang. Wild, 2014) z Reese Witherspoon, oparty na prawdziwej historii Cheryl Strayed. Bohaterka wyrusza samotnie na długi szlak, żeby uporać się ze stratą, bólem i samą sobą. I właśnie takie „włóczenie się” – nawet jeżeli fizycznie nie aż tak ekstremalne – pozwala człowiekowi przejść przez podobny proces. A my, Włóczędzy, chcemy dać innym szansę na to doświadczenie. Bo w tym tkwi największa wartość naszego klubu: rozwój przez drogę. Przez relacje, przez wspólnotę, ale też przez chwilę samotności i ciszy, która dziś boli, ale może też uzdrowić.

K.L.: W historii Klubu są nazwiska, które naprawdę robią wrażenie – Paweł Jasienica, Czesław Miłosz, Wacław Korabiewicz… Jak się czujecie, nosząc te same kolory co oni? Czy ich sylwetki wciąż inspirują dzisiejszych członków? Czy pamięć o tych postaciach pojawia się podczas spotkań i wypraw?

H.K.: Pamięć o naszych poprzednikach, szczególnie tych wielkich nazwiskach, jest w Klubie nie tylko żywa – ona nas prowadzi. Gdy myślę, że te same barwy nosili Paweł Jasienica, Czesław Miłosz, Wacław Korabiewicz czy Teodor Bujnicki, czuję przede wszystkim dumę, ale i zobowiązanie. Każdy z nich zostawił po sobie nie tylko ślad w historii, ale też w duchu Klubu. Mieli różne temperamenty, różne ścieżki zawodowe, różne życiowe zakręty – ale łączyło ich coś więcej: potrzeba poszukiwania. Wolność ducha. Głód poznawania świata i siebie samego.

Dziś ten sam duch prowadzi nas. Wśród naszych członków są osoby z bardzo różnych dziedzin – od medycyny po filologię, od technologii po sztukę. Ale to właśnie ta różnorodność nas wzbogaca. Od tego, kim jesteśmy na co dzień, zależy też, jakie podejmujemy inicjatywy – czasem faktycznie częściej „włóczymy się” po galeriach i teatrach niż po lasach. I to jest piękne. Bo Klub to nie gotowy szablon, ale przestrzeń, która żyje i oddycha z każdym pokoleniem.

Organizujemy wieczorki poetyckie, wystawy, spotkania wspomnieniowe. Duch Korabiewicza – podróżnika i lekarza, duch Jasienicy – historyka i eseisty, czy Miłosza – poety i noblisty, wciąż z nami jest. Ich historie przypominają nam, że włóczęgostwo nie jest tylko formą spędzania wolnego czasu – to droga rozwoju. Intelektualnego, duchowego, a czasem i bardzo osobistego. Noszenie tych samych barw to nie tylko przywilej – to motywacja, by też coś po sobie zostawić. I chociaż czasy się zmieniają, to to, co najważniejsze, pozostaje: wspólny duch, który – tak jak kiedyś – dziś też prowadzi ludzi przez życie trochę inaczej niż zwykle.

K.L.: Wspomina się o tradycjach, takich jak „chrzty” nowych włóczęgów, wspólne śpiewy, spotkania przy ognisku czy symboliczne przekazywanie pałeczki nowym pokoleniom. Która z tych tradycji jest Tobie najbliższa – i dlaczego? Czy wciąż istnieje jakaś niepisana „kodeksowa” zasada, którą każdy włóczęga nosi w sercu?

Najbliższa mojemu sercu jest zdecydowanie tradycja chrztu nowych włóczęgów – to rytuał, który łączy pokolenia, buduje wspólnotę i niesie ze sobą emocje, których nie da się podrobić. To właśnie wtedy nowy członek w symboliczny sposób zostaje „przyjęty” do rodziny Klubu. Mój własny chrzest wspominam bardzo wyraźnie – musiałem samotnie przemierzyć nocny las, rozwiązywać zagadki ukryte w ciemnościach, aż w końcu dotarłem do miejsca, gdzie czekała reszta grupy. Czułem się wtedy trochę jak w scenie z filmu – tajemniczo, nieco dziwnie, ale właśnie przez to tak wyjątkowo. W naszym Klubie istnieje także bardzo wyraźna hierarchia, która od zawsze odgrywała istotną rolę. Wyrażana jest ona m.in. poprzez berety z frędzlami – ich kolor wskazuje, jak długo ktoś należy do Klubu i jakie ma doświadczenie. To nie tylko tradycja, ale również forma szacunku dla drogi, którą każdy włóczęga przeszedł. To znak, że ktoś jest nie tylko członkiem, ale częścią tej opowieści – kimś, kto już coś przeżył, przeszedł próbę i może być wsparciem dla młodszych.

Dla wielu młodych ludzi, którzy trafiają do Klubu, takie rytuały mają ogromny urok. W czasach studenckich, kiedy człowiek jest jeszcze trochę marzycielem, a trochę maksymalistą, często potrzebuje czegoś większego – wspólnoty, która ma swoje zasady, symbole i odrobinę tajemnicy. W dzieciństwie oglądaliśmy anglosaskie filmy o studenckich bractwach, o ukrytych organizacjach z własnym kodeksem – i nagle okazuje się, że tutaj, w Wilnie, naprawdę można to przeżyć. Bez sztuczności, bez przesady – po prostu prawdziwie.

Do dziś mamy także nasz niepisany kodeks. Może nie jest on spisany w punktach, ale każdy włóczęga nosi go w sercu. To zasada wzajemnego szacunku, otwartości, gotowości do pomocy i życia w duchu wspólnoty.Na koniec chrztu zawsze przychodzi moment, który trudno opisać słowami – wszyscy stają w kręgu, trzymają w rękach „sznur jedności”, śpiewają hymn Klubu – Kurdesz. Wzruszenie i poczucie przynależności towarzyszy każdemu. Wtedy naprawdę czujesz, że jesteś częścią czegoś wyjątkowego.

K.L.: W jakim kierunku chciałbyś, aby Klub zmierzał w kolejnych latach? Czy są już konkretne marzenia, plany, może nawet nowe formy aktywności, które pozwolą młodym ludziom odnaleźć w Klubie coś dla siebie? Co dzisiaj przyciąga nowych członków? Jak Klub odpowiada na wyzwania współczesności?

H.K.: Na to pytanie nie da się odpowiedzieć jednym zdaniem – i to chyba dobrze, bo Klub Włóczęgów Wileńskich od zawsze był przestrzenią otwartą, elastyczną, reagującą na to, kim są jego członkowie i co im w duszy gra. To nie jest gotowa „oferta” – to żywy organizm, który kształtuje się z każdą osobą, która do nas dołącza.

Osobiście marzy mi się, by Klub w kolejnych latach jeszcze bardziej inspirował do poznawania świata – nie tylko przez wycieczki, ale przez głębokie zanurzenie się w kulturę, historię, drugiego człowieka. Chciałbym, aby był miejscem samodoskonalenia – takiego, które nie dzieje się tylko na sali wykładowej, ale właśnie w podróży, w rozmowie przy ognisku, w ciszy podczas wędrówki przez las czy w odkryciu jakiegoś zapomnianego miejsca.

Wydaje mi się, że właśnie ta przestrzeń wolności i różnorodności przyciąga dziś młodych ludzi. W czasach, gdy tak wiele rzeczy jest z góry zaplanowanych, kiedy jesteśmy zamknięci w aplikacjach, deadline’ach i powiadomieniach – Klub oferuje coś autentycznego. Prawdziwe relacje, wspólne przeżycia, poczucie wspólnoty, które nie kończy się po jednym sezonie. Nie chodzi już tylko o to, żeby „coś robić” – ale żeby robić to razem, z sensem. Jeśli pojawiają się nowe pomysły – jak włóczęgi tematyczne, teatralne, fotograficzne czy nawet filozoficzne – to właśnie dlatego, że członkowie przynoszą je ze sobą. To oni są twórcami tego miejsca, nie tylko jego uczestnikami. A największym wyzwaniem – i jednocześnie największą szansą – jest to, by w tej dynamicznej rzeczywistości zachować coś trwałego. Tę nić międzypokoleniowego porozumienia. To „bycie razem”, które nie potrzebuje ekranu.

Myślę, że dopóki Klub będzie dawał ludziom przestrzeń do bycia sobą – i do odkrywania siebie w kontakcie z innymi – to będzie żył. I będzie miał sens.

Włóczęgostwo to nie tylko piesze wędrówki, spływy i ogniska. To stan ducha – potrzeba odkrywania, bycia w drodze, konfrontowania się z samym sobą i światem, który stale się zmienia. W czasach, gdy tak wiele rzeczy próbują nas zdefiniować, Klub Włóczęgów Wileńskich – poprzez swoje tradycje i otwartość – przypomina, że bycie sobą to jedna z największych i najodważniejszych przygód współczesności.

W rozmowie Herbert Kubiak nie raz podkreślał, że włóczęgostwo to także przestrzeń na milczenie, słuchanie, zatrzymanie się – coś, czego coraz częściej nam brakuje w świecie pełnym bodźców. I może właśnie dlatego warto dziś, w Dniu Włóczykija, na chwilę się zatrzymać.Jak pisał Edward Stachura, jeden z tych, którzy naprawdę rozumieli sens drogi: „Wędrówką jedną życie jest człowieka” .I choć nie każdemu dana jest ta sama trasa, to każdy z nas może – jak włóczęga – iść przed siebie, z otwartym sercem, z ciekawością, z odwagą bycia prawdziwym.

